■桂宏誠

最可能代表國民黨參選2024總統的新北市長侯友宜，日前在新北市議會總質詢時以「杯水論」表達了他對台灣和中華民國關係的看法。顯然這是藍營議員刻意投出的好球，讓侯友宜公布他有關中華民國的論述，展現總統參選人的高度，不僅引發各方關注，也能凸顯他和民進黨參選人、「務實的台獨工作者」賴清德的區隔。

侯友宜提出的「水杯理論」，形容杯子是中華民國，台灣是水，應該跟對岸要平等、尊嚴、友善、務實的交流，才能避免杯破水覆。但杯水論只是簡化敘事脈絡後的形容方式，侯未來應進一步提出更完整的國家認同與兩岸關係論述，否則，這類的形容可能被對手輕易賦予不同的內涵與意義，到時反而未能為侯加分。

但杯水論的確一定程度上可提醒選民：中華民國是我們的國家，而台灣則是我們的家。相較於幾近「嫌惡」而不願提到「中華民國」的賴清德，侯的杯水論確實蘊藏了些「反台獨」的意涵。

賴清德就任民進黨主席時曾強調台灣已是主權獨立國家，沒有再宣布台灣獨立的必要，連民進黨《台灣前途決議文》中所指的「台灣，固然依目前憲法稱為中華民國」也不願敘述，而日前他還提到台灣和中國是兄弟之邦，嫌惡中華民國之心可見一斑。

其實侯友宜在議會時若能再就憲法及法律的規定，說明「中華民國」這個杯子裡本應裝進哪些水，就更能表現出他對自由民主的認識與堅持。如《憲法增修條文》第9條明定我國仍有「省級」的地方制度，進而在《地方制度法》第3條第1及第2項規定「地方劃分為省、直轄市」和「省劃分為縣、市」。然而，現在杯子裡的水沒了台灣和福建兩省，這杯子到底是「正牌」的中華民國，還是「副牌」呢？

賴清德擔任行政院長時，將福建省和台灣省政府的預算歸零，可說是實質廢省，也是他力行「務實台獨」的重大進展。就地方自治的層面，侯友宜在市議會中若能直攻此議題，就能更尖銳打中賴清德務實台獨路線的要害。

侯友宜了解南部人對台灣有絕對的認同，對中華民國則無感，但他還是提出了有關中華民國和台灣的論述，這是總統參選人需要有的高度。未來如何更清楚且完整地闡釋杯水論，爭取更多「中華民國派」及「台灣派」選民的認同，是侯友宜的重要功課。

侯友宜迄今對兩岸關係的發言大多是四平八穩的既有原則，容易遭到對手訕笑為「空話」，並以此風格設定為其「人設」。因此，既然已將中華民國比喻為杯子，那麼杯子有無留給中華民國大陸地區的空間，或至少如何讓杯子裡的水可和對岸友善交流，這是侯友宜須再進一步補充的論述。

（作者為世新大學兼任副教授）