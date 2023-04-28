因應北韓不斷擴大的核武威脅，美韓共同發表《華盛頓宣言》，雙方擬新設北約式的「核磋商小組」，美國承諾將在朝鮮半島附近海域機動部署戰略核潛艦，以擴大對韓國的核保護傘；然而，該宣言無助於嚇阻北韓繼續發展核威嚇，韓國希望擁核的民意也沒有消除，連帶使區域出現核擴散的潛在壓力。

雖然美韓都宣示無意針對第三方，但部署戰略核潛艦必然招致北京和俄羅斯的相對應反制，不論是朝核危機、伊核危機、中東危機、乃至台海危機，失去對話機制、依靠壓制與反壓制的作為，只會造成敵意螺旋向上，讓危機更難化解。

韓國總統尹錫悅1月間揚言，如果北韓核威脅擴大，韓國有可能發展自己的核武，或要求美國重新在朝鮮半島部署核武。美國曾於1958年在韓國部署戰術核武，在1991年冷戰結束後撤走，但當下，俄烏戰事進入最後關鍵決戰期，美國不可能在韓國重新部署核武，或同意韓國發展核武，否則除了將遭中國和俄羅斯強烈反擊外，日本也不可能接受。

面對北韓核威脅日益加深，《華盛頓宣言》除了拜登口頭宣示若北韓發起核攻擊，將招致政權滅亡外，真正改變的是40年來首度機動部署「俄亥俄級」戰略核潛艦。問題是，俄亥俄級戰略核潛艦配備的「三叉戟D5彈道飛彈射程達1萬2千公里，從美國外海就能打擊北韓，向朝鮮半島前緣部署雖然對北韓、中、俄都具有威嚇力，但也增加被獵殺的風險。

朝核問題對南北韓、美、日、中、俄都是利害關係國，任何一方的利益被犧牲，都難以達到真正的化解；但自從六方會談機制瓦解後，朝核危機即日益加深。此次《華盛頓宣言》引入美國戰略核潛艦，恐讓北韓更集力發展核威嚇，也更加深北京和莫斯科對華盛頓的敵視。不論美韓如何強調宣言不針對第三方，但在中俄眼中，美方的做法就是以冷戰思維挑動陣營對抗，破壞核不擴散體系，損害他國戰略利益，加劇半島緊張局勢，破壞地區和平穩定；從而必然相應增加東北亞乃至整個西太平洋區域的軍事部署，不論對朝核問題、日俄北方四島乃至中日釣魚台爭端，都投下新變數。

自今年以來，全球區域戰事熱點幾乎可能出事的不是已出事就是瀕臨失控。隨著俄烏戰事朝向俄方傾斜，美國似乎急於拉攏盟國站隊制裁俄羅斯，卻引來中國的無視，美中關係進一步惡化，台海危機也日益加深；但在目前美國得因應俄烏戰爭之際，如果朝鮮半島乃至台海再擦槍走火，情勢將一發不可收拾。

今年是辜汪會談30周年，兩岸關係未見改善反而空前緊張，對岸擴大對台軍事威脅，甚至出動TB-001無人機首度繞飛台灣本島，此類無人機繞台預料又將成為常態化。雖然五角大廈不斷加大美台軍事合作、擴大軍售、打算在台儲備軍火等，但結果恐怕也只是招來對岸採取更強烈的軍事威脅，台海更難穩定。兩岸必須重啟協商，蔡政府不應刻意挑戰北京紅線，否則，台海危機將更快滑向失控。

（作者為資深媒體人）