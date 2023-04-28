媒體報導，約有25家美國國防承包商將於5月初組團來台，是自2019年來再有大規模美國軍火商組團訪台，陣仗極大，預計將洽談聯合生產武器事宜，尤其優先聚焦在無人機與彈藥。

在此同時，4月27日上午6時至28日上午6時，國防部一共偵測到解放軍軍機38架次，部分飛越海峽中線進入台灣西南、東北等空域，當中包括蘇30、殲10戰機及運8反等，另有6艘次軍艦持續在台海周邊活動。

更重要的是，有一架TB-001無人機從台灣西南空域進入，逆時針方向繞到東北空域，飛返大陸沿海。

這兩個事件不能分開看待，軍機繞台規模提升，極有可能是針對軍火商來台，往後幾天規模可能還要更大。軍售問題一直是兩岸關係的敏感話題，我們不反對台美軍事採購，但大家應該思考，這樣大陣仗且公開活動的軍火商來台，對台灣安全真的有幫助嗎？

像是幾個月前彈簧刀無人機與布雷車的爭議一樣，美國本次聚焦在無人機與彈藥的軍售團，似乎看出已經把原本嚇阻境外的戰略，變成決戰濱海、甚至是城鎮焦土作戰的跡象，這使得《經濟學人》認為台灣已經成為「地球上最危險的地方」，但我們真的不願意美好的台灣變成戰爭廢墟，台灣要拒絕戰爭，台灣絕對不能烏克蘭化。

台灣位於美中角力最前線，如果持續對美國展現一面倒的態度，可能成為代理人戰爭的棋子與炮灰，讓台灣陷入焦土戰；因此政府需要更平衡的戰略格局，而非總是全盤接受單方面的要求，更非讓大陣仗軍火商來台兜售武器甚至戰爭！

備戰的戰略目標是避戰，確保台灣安全除了軍事還有政治，兩岸關係更需要和平手段來避戰，政府應該同時在政治上積極促進兩岸對話與和平發展，因為如果不斷讓台灣成為美中對抗的籌碼與軍火商的最愛據點，真的會讓台灣成為最危險的地方。

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