金管會18日公布2022年上市櫃公司對大陸投資金額，以及自大陸獲利匯回台灣的金額數據。前者共計新增1,744億元，是2019年以來新高，而匯回台灣的金額達1,144億元，更是創下歷史新高。但在看似亮麗的表象下，卻又呈現資金投入與匯出這兩不相搭的流向卻同時存在的異象。個中的奧妙，既有待解讀，也更值得包括公部門的相關部會，以及私部門的相關產業之正視，進而經由公私合體協作，也許可以找出強化與提升台灣產業競爭力的路徑。

首先，解讀去年台企為何會出現對大陸投資「觸底回升」甚至是強力回升的「榮景」。從數據來看，2018年台灣上市櫃公司在大陸的原始投資金額達1,839億元，但是受到美國在2018年對大陸部分產品祭出高關稅的「人禍」之後，導致台商在2019年的投資金額斷崖式跌落到只有117億元。

到了2020年初，新冠肺炎在湖北武漢引爆，並迅速蔓延各地，尚未止歇的「人禍」，再加上疫疾的「天災」，遂使得當年台企對大陸的投資更僅剩下8億元！而後，即使在2021年台企的對陸投資總算緩步成長到170億元，但畢竟還是無法擺脫「天災加人禍」的魔咒。

在經歷三年的折磨之後，自去年起大陸的疫情總算漸次走緩。即使美國對大陸所施加的「人禍」並未止歇，但在大陸市場的動能逐漸恢復後，總數多達1,310家的台灣上市櫃公司，於是重新加大西進的力度，並使得2022年的投資金額呈現「報復式成長」。

與此同時，2022年台企自大陸匯回的投資收益總金額，同樣也繳出創歷史新高的亮麗數據。對此「異」象，金管會證期局在分析其原因時，只是輕描淡寫的指出，主要和這些在大陸有投資的上市櫃公司，為了股利的發放及經營策略，而將大陸盈餘或出售股權收益匯回。

然而進一步探究台企在去年自大陸匯回金額創新高，關鍵還是在於擺脫不了美中貿易戰的不斷升級、擴散，使得不少台商只好務實的思考分散生產基地，從大陸轉往東南亞及印度，又或者順勢搭上蔡政府「台商回台投資行動方案」的便車而撤資返台。

除這些算是「現在進行式」的制裁與誘因，促使部分台企轉投資另闢市場之外，更嚴峻的風險尤在於由美國所啟動的「晶片戰」。一方面祭出鉅額投資補貼誘因，同時卻又高姿態的要求接受「晶片法案」補助的廠商，不得將高端產品或相關製程技術，販售或分享給中資企業。以致以台積電為首的頂尖高科技業者陷入只能「唯美是從」的困局。

而以台積電為例，在面對美中的對立與拉鋸下，從分散經營風險的角度來思考，也許就只能在美、中之外的第三個區塊，尋找比較安全的生產場所。從而也導致台積電除了與日商索尼合資在熊本設廠外，包括德國、乃至於義大利，也紛紛拋出設廠誘餌。是則，最後導致在大陸的台商，只好把在大陸的獲利先匯回台灣，再伺機而動，俾在全球天災人禍欲罷不能的艱難處境下，至少可以有「進可攻，退可守」的轉圜空間。

沒有錯，過去一年，台企在大陸投資增加的金額，以及將投資獲利匯回台灣的金額各創新高，形同是「一人一把號，各吹各的調」，其實並沒有絕對的對錯可言。但如果美中的角力對抗未能緩解，夾處其間的台企也許是首當其衝的受困者。而其他的國家或經濟體，又何嘗不需要面對這種源自於「人禍」的風險考驗。

而讓企業界更為難的是，美中對抗的賽局究竟又將伊於胡底？站在業界的立場，可是經受不起長期存在充滿高度不確定性的經營環境下。是則與其陷入焦燥不安的等待，更務實的還是要自謀生路。日前率團訪問大陸的全國工業總會理事長苗豐強，於18日與大陸國台辦主任宋濤會面時，就引述2022年台灣對大陸的雙邊貿易額有2,700多億美元，指出兩岸理應加強交流、共同發展，尤其台灣對大陸的貿易依賴與合作空間還很大。

苗理事長的這一席談話，務實地反映出產業界的心聲。即使未必能夠撼動、改變美中互不相讓的「人禍」，但站在台灣的本位角度來思考，由人民選舉產生的執政團隊，總不應漠視民之所欲，而應展現出「苦民所苦」的同理心和行動力，才是不容迴避的職責。