星宇航空董事長張國煒批評政府不重視觀光產業，嚴重落後新加坡；觀光局則回辯，政府有推出許多方案吸引旅客，不重視觀光純屬業者看法。

對就是對、錯就是錯，沒啥好爭辯的，以數字來說，觀光局以今年來台旅客達600萬人次為目標，而新加坡去年就已經達到630萬人次，有什麼好說嘴的呢？同樣是疫情氾濫，為什麼星國觀光做的就是比台灣好？

當年新加坡旅遊局曾給李光耀打了一份報告，說新加坡除了一年四季直射的陽光，其他什麼都沒有，要發展旅遊很難。李光耀只說了句｢陽光，我們就販賣陽光！｣新加坡就利用那一年四季免費的陽光大量種植花卉，很快發展成為世界著名的花園城市。

咱們的觀光局還舔著臉硬坳，說什麼星國只有城市旅遊，台灣則有山有海，兩國之間不太相同。就因為台灣觀光資源比星國都做不好，還有臉說項？

事實擺在眼前，有旅客反映，新蓋的一家阿里山國際大飯店住宿的價錢比去日本還高，諷刺說「窮人還是只能出國」。

近幾年來政府把觀光資源全都放在國旅補助、房價補助上，其他建設在哪？請問？阿扁和馬英九時代的導遊現在還有多少人有飯吃？請觀光局給個答案！

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