保外就醫的前總統陳水扁之子、現任高市議員陳致中17年前捲入多項洗錢案，最高法院前兩天駁回上訴，陳致中確定將入獄1年。

隔日下午，陳發出千字聲明，表示「17年前的事情，為人子者為母受罪責，致中心甘情願，沒有怨悔，這或許是回報養育之恩唯一的方式。」理直氣壯，彷彿自個兒是現代孝子似的。

17年前的2006年，陳致中奉母命在海外幫家族洗錢，08年洗錢案爆發，當時陳致中便曾辦稱母命難違，事隔15年，判刑定讞，陳致中仍以同樣的說詞，為自己的不法行為開脫。不過，陳致中為母受罪責，真是孝子行為嗎？真是回報母親養育之恩的唯一方式嗎？

按陳致中所說，母親吳淑珍要求他為家族在海外洗錢時，他已擁有美國柏克萊及紐約大學兩個法學碩士學位，豈能不知洗錢是國際重罪？又豈能和母親同流合汙？今日所謂孝，母親偷羊，並不要求子女告發母親；不過，母親有過，子為母隱外，還應微言婉諫，力勸母親懸崖勒馬，怎能以母命難違為由，積極協助家族幹下臭名遠播的海外洗錢案?讓台灣在國際上背負貪腐之名？

受過高等教育的吳淑珍，並非文盲，儘管因「政治車禍」導致半身不遂，但她的腦筋並未癱瘓。擁有兩個法學碩士學位的陳致中，若能微言婉諫，做媽媽的吳淑珍，真的會聽不進去？真的忍心讓兒子幹下滔天大罪？縱使吳淑珍利令智昏，陳致中若是堅持不幹違法亂紀的事兒，吳淑珍奈他何？由此或可窺知，陳致中海外洗錢，不是母命難違，而是心生貪念，知法犯法。

陳致中未能婉諫母親，知法犯法，且讓父母與台灣蒙羞國際，可謂不孝不忠矣！不忠不孝，可以回報母親養育之恩？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※