想古今中外，沒有哪個大國主要能靠非實體經濟堀起。實體經濟的各種學問之研究發展及其付諸實現，離不開各司其職的大國工匠手筆發揮他們的敬業精神，神農嚐百草，聯合國2030年可持續發展議程即為例子。

實體經濟首重知識，中國如此，宣導民眾要愛讀書、讀好書、善讀書。美國也是如此，以美國為例，據報導世界排名最高的15所大學，美國就占10所，大約34%的美國人都受過兩年以上的高等教育（Tertiary education）。美國橫跨世界第三大的美洲，盡得地理礦藏資源與森林原野之利，可謂物產豐隆，美國早期追求以農牧為定居點（Homestead）、追求黃金、石油等資源的西部大開發，體現了美國工匠們勇於探索未知的創新能力，和情願追隨機會而遷移的遊牧特性。這不似東方人早先傳統 「千金之子坐不垂堂、父母在不遠遊」較保守的文化。

美國工匠功不可沒，美國1990年國內生產總值(GDP) 占世界總GDP的25%，約合西方七國集團組織（G7） GDP的40%，而美國2022年GDP（約25.5兆美元）的世界占比幾乎仍是25%左右，但已佔到G7 GDP的58%，可見近來美國的經濟成長比歐洲快些。2021年美國在外國註冊的專利佔全球的22%，穩居第一名。美國工商企業管理文化與技術也是首屈一指，更有全球最為雄厚流通的金融財務市場，這些都是美國強盛歷久不衰的相對優勢。

不過近年來情況有了顯著改變，中國GDP在世界總GDP的占比已約由1990年的4% 左右上升到2022年的18%。2023年4月13日的英國《經濟學人》稱 「中國是美國的唯一兢爭對手，而且中國正在往超越的方向進步」，該報或意有所指，但衡諸中國GDP近年在世界低潮中逆流而上的不退反進，想中國以自己為兢爭對手的還是多些。

例如在傳統汽車的生產與銷售數量上，中國均為全球第一，日本工匠老齡化日益嚴重，雖是汽車生產大國，卻在新能源汽車、電動車、鋰電池的研發與產銷方面，嚴重落後於中國、美國、及歐盟。中國目前對半導體芯片年需求量粗估有4-5000千億美元之譜，其中約3/4要從國外進口, 用於汽車的芯片自給率更低，好在中、美、歐盟都正在大力度扶持各自的芯片產業與工匠精神，假以時日，中國將可彌補這些短板。而日本卻於此無能為力，例如日本於2023年4月25日發射火箭，企圖在繼俄、美、中三國的機器成功軟著陸月球之後，實現日本的首次月球軟著陸，可惜發射失敗，但也不足為奇了。

美國自1890年代成為世界最大經濟體以來，就以其黃金美元稱霸全球，其後有石油金元，近十數年來則憑藉其超強的金融體系，以「貨幣量化寬鬆」（Quantitative Easing）的模式維持美元霸權，並以之大幅度吸納全球各地的資本，這加劇了富國與窮國之間財經與文化等的鴻溝，不利於聯合國目標 (亦即禮運篇的大同)之實現。而且美元「貨幣量化寬鬆」多非實體經濟，會越來越讓美元貶值，消耗美國資本家與工匠們共同創造的資本集累，有數據顯示美國工匠的生產效率已不如前，若長此以往，將不利於美國自身的發展，應該警惕。

實體經濟須要有產、官、學的工匠密切配合才好。這類例子很多，堪稱鏧竹難書。舉其大者，例如楊振寧與李政道獲得1957年諾貝爾物理學獎的宇稱不守恆定律這項發現, 是由吳健雄教授主持的大國工匠實驗證實的。

比較輕鬆的例子也很多，例如美國1937年首映的《白雪公主》是上千位動畫家音樂家工匠的心血，稍早的《木偶奇遇記》（Pinocchio）也先後有700多位動畫家工匠參與工作，他們歷時多年，甚至日以繼夜的精益求精，是成功的關鍵，據說當時主事者勇於冒險謀事，鼓勵員工提出改善小意見，每則意見獎賞5美元。這樣的一絲不苟精神，讓這兩部影片成為不朽之作。完成於1998年由西方人講中國故事的電影《木蘭》，就大量利用了前兩部卡通所發展出來的技術，《木蘭》的製作唯妙唯肖，是值得華人借鏡的銀壇鉅獻，三者都獲得首映好評和票房豐收，都說明了大國工匠的重要。

現代更講究大國工匠精神，2022年4月27日中國舉辦了首屆大國工匠創新交流大會，政府領導說 「勞動者素質對一個國家、一個民族發展至關重要」。例如近20年來，中國已逐漸從中國製造、中國智造、中國創造、走向共同發力的中國建造，這既提升了勞動者素質，更彰顯了大國工匠之不可或缺。

例如嫦娥號奔月、祝融號探測火星、北斗衛星導航、奮鬥者號萬米深潛、中國空間站等這些國家重器與超級工程，都離不開精益求精、追求卓越的中國工匠，為台灣經濟成長作出巨大貢獻的 「黑手」，就是這樣工匠的一個傑出例子。

2023年4月《工商時報》社論稱：「美國稱霸世界百年，如今單極強權面臨挑戰，國際秩序趨向多極化發展。美國霸權的支撐主力是美軍與美元，隨著美國霸權趨弱，美元的霸權地位同步走弱…. 美國二次戰後主導全球秩序，美元隨而長時期在全球金融中扮演主導性角色，近期出現鬆動現象。」

質是之故，近來已有不少具有工匠基礎的國家，開始以本國貨幣進行其間貿易，這加大了它們貨幣的國際流通率與穩定性，雖然目前只是以美元結算的國際貿易額的九牛之一毛，但形勢已然倒轉，將來定會有不少的多邊國家成為不稱霸的強權（將會包括中、美），它們之間既有兢爭又涵合作，當能促進全球的共同富裕，這正是中國倡導的世界生命共同體之實現。

（作者為航太工程師）

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