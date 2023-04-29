數位部成立後一直標榜產業扶植的角色，這是昧於台灣產業現況的說法。台灣的網路服務如搜尋、地圖、社群、即時通訊等，皆由國際大型平台寡占或幾近獨占，若政府採取「安那其」態度沒有監管作為，台灣業者就真的永遠是新創者，嗷嗷等待政府補助。

韓國日前認定Google阻撓韓商ONE Store於app市場的競爭，再度開罰3200萬美金，總計達2億美金。日本公平會也與蘋果達成和解，開放非遊戲類app做第三方支付。韓國為三星及遊戲業者，日本為Sony及遊戲產業對國際大型平台業者開罰，以保障本國業者生存空間。在日韓跟隨歐盟管制腳步時，台灣仍八風不動，顯示台灣數位業者皆無大到足以與國際平台競爭的實力。政府扶植數位產業多年，卻沒有發展出如日韓般具實力業者，豈不可悲？面對國際平台的寡占，是時候改弦更張開展規管模式了。

歐盟已通過《數位服務法》及《數位市場法》，規範平台業者；澳洲通過《新聞媒體暨數位平台強制議價法》明定大型平台業者須與新聞業者協商付費或廣告分潤。林楚茵、張廖萬堅、范雲、李貴敏及張其祿等立委雖準備提案《新聞議價法》，數位部卻採非法規方式仰賴平台業者捐贈或獎助。

Google今年3月宣布未來3年投注3億元成立「台灣新聞數位共榮基金」，並委託數位經濟暨產業發展協會營運。根據DMA統計，2021年台灣數位廣告量達544億，占台灣總體廣告量7成。而8成以上的數位廣告又被Google與Meta分占，相當於435億。Google1年拿1億「幫助新聞業永續經營」，Meta迄今仍無方案，真不知數位部如何得到1億元就可「健全台灣新聞產業環境」的結論？

除了國際平台業者與政府消極應對，數位平台對不同媒體的影響也不同，以致無法統一立場。例如，報業網站近半流量來自搜尋結果，雜誌較不受影響，電視業者則依賴YouTube推播。故報業公會訴求立法，創設業者協商廣告分潤機制；廣電業者則希望比照有線電視付費模式，給付最低保障額；雜誌則可接受專案或基金補助。

國際平台強調不使用媒體產製內容盈利，乃免費提供「連結」，故無涉分潤。然許多文獻指出數位廣告是雙邊市場，平台業者利用一邊的優勢，如搜尋、社群服務等，強化另一邊的廣告市場力量，造成不公平競爭。若沒有Google搜尋，5成流量未必流回報業網站，但可確定，報業產製的內容增加Google搜尋量，增加用戶數，吸引更多廣告投放。故廣告分潤是讓新聞業者在雙邊市場限制下獲取應有的生產價值。

王立達等學者提出的《新聞媒體議價法》，非強制平台業者分潤，而是明定協商機制的要件與程序，避免新聞媒體因市場力不對等或資訊不透明，無法與平台業者進行合理議價。如此，大型平台業者可被課責，達到雙贏局面。

至於基金模式，對小流量業者謂之活水，但對大流量業者無異杯水車薪，數位部不能昧於現實，硬要所有業者有共識，應讓不同媒體選擇對己最佳的營利模式。其次，不論是否由Google或第三方審核補助，如同在言論市場上設立標竿，某種程度會引導言論走向；若審核第三方有特定政黨、族群意識形態，言論自由反受侵害。第三，基金捐助倚賴平台業者善意，實則不固定，反不利新聞媒體永續經營。故基金模式僅可錦上添花，不可取代合理的廣告分潤。

（作者為元智大學資訊管理學系教授）