南韓總統尹錫悅近段時間風頭正勁，一方面在韓日關係上不顧國內反對做出重大調整，另方面在對華政策上也頗有大膽操作，宣稱台海問題不僅是兩岸的問題，也是全球性問題，直接挑戰大陸核心利益；面對大陸外交部批評，南韓外交部則以召見大陸駐韓大使的方式反制。

顯然，尹錫悅已表明想在中美競爭格局下選擇站向美國，藉韓美同盟實現安全保障。即便是改善韓日關係，實際上也是美國所關切的地緣政治利益。不僅如此，尹錫悅也在科技領域迎合美國政策，想配合美國的對華科技封鎖戰略。

問題在於，尹錫悅的對華強硬政策能否如其所願，幫助南韓改善印太地區的戰略安全環境？恐怕不樂觀。畢竟台灣問題是大陸核心利益中的核心，南韓選擇在這個問題選邊站，只會讓大陸採取激烈反制，雙方或許又會出現貿易、旅遊等領域的降溫。且目前形勢也跟當年薩德事件不同，那時中韓投資貿易聯繫緊密，南韓在華有鉅額投資，之後則出現長期下降趨勢，這除了跟兩國的齟齬有關，也跟大陸經濟結構調整有關，南韓對華的低端投資逐漸失去基礎。換言之，兩國的依賴已不如以往，大陸對南韓採取強硬舉措的後座力也變得更小。

尤其大陸還有很多可以反制南韓的牌，首當其衝就是北韓。北韓持續強軍備戰，但過去缺少中國的支持，相對比較自制。近年中朝關係稍有降溫，雙方高層互訪已暫停多時，但東亞局勢若出現惡化，中國勢必要加強與北韓的戰略協作，這可是正中北韓下懷。要知道北韓能夠對南韓做出直接軍事威脅，即便半島有美國駐軍，也不見得能直接參與熱戰；更重要的是，一旦半島局勢惡化，美國更沒有能力牽制兩岸的軍事動態。另外，原本在半島問題上表現克制的俄羅斯也有強烈的衝動參與其中，即使美國在東亞構築的是反華同盟圈，但唇亡齒寒，美國在東亞打擊中國勢必也會衝擊俄羅斯的安全環境。

顯然，尹錫悅低估了對台海問題指指點點的代價，最終會導致引火上身，畢竟台海有事不見得會波及南韓，但半島有事就一定是南韓先受其害。

誠然，近期美國加強與中國大陸周邊國家的戰略協同，例如菲律賓也在調整對華政策，但這類行動更多也就止步於姿態，很難演變成實際行動，畢竟這些國家都知道，選邊站隊的結果就是失去另一方的利益，這種損失都不是他們能承受的。對比來看，更顯得尹錫悅的抉擇十分突兀。

或許尹錫悅評估半島局勢的惡化不見得會立即到來，但中韓關係的降溫恐怕已先浮現。當世界邁入後疫情時代，中國也在積極推進重新開放，試圖加強與世界各國的經貿連結，從戰略意圖來看，中國並沒有與南韓交惡的主觀意願，但是南韓自己選擇走這條路，中國只能敬而遠之。接下來南韓恐怕要面對一個不友善的東亞，無論是經貿或安全領域都是如此，尹錫悅只能祈禱這段時間南韓不會遇上任何挫折。