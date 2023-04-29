中共「TB-001」無人機自東沙島北方進入台灣西南空域，並穿越巴士海峽逆時針從花東地區北上繞台飛行，並在台灣北端又跨越中線進入我方訓練空域，全程飛行超過2千公里，展現在共軍衛星導控下的海上長程偵察飛行能力，亦運用無人機的衛星通訊鏈路，將所偵獲情報立即傳遞至作戰指揮中心。

中共派遣無人機全程於我方防空識別區內實施繞台飛行，其密集、大範圍、長時間的對台偵察，就是在進行戰場經營的先期情蒐任務，深層建構共軍空中打擊機群及航母打擊群所需的作戰圖象，以利形成對台灣東、西兩面進行壓縮合擊的戰略態勢。

此次出動時間，選在山東號航母打擊群甫完成對台軍演後實施，亦不難看出其目的專為蒐集我國和美軍固定的電子信號情報而來，藉以比較演習前、後的電磁環境與信號規律有何差異性，以為未來台海戰場環境做鋪陳。

整體而言，此次繞台所欲達到的軍事目的可歸納如下。首先是要將中共的「東海防空識別區」，向整個台灣海峽、延伸至台灣東部、擴張到日本的「琉球防空識別區」，其軍事目標是要在複雜電磁環境下，建立從「察打一體」到「封打一體」的同步即時性聯合作戰偵察能力。

再者，要證明「北斗」2－3代衛星導航系統已完全具備反衛星干擾能力，可以涵蓋美軍通用的Ka-Ku頻段所有波長信號，確保衛星導航權及主動優勢。並對區域內各空層及海域活動的美軍和日本自衛隊，所發射的電戰及信號情報進行截錄，擴大解放軍所能掌握頻譜的資料庫。

對於日本三澤、岩國、嘉手納這三座能起降美國「全球鷹」高空無人偵察機的基地，由於經常飛行往返關島安德森空軍基地，其所使用的操控頻譜、數據傳遞、飛航特性，共軍高空無人偵察機亦對其進行蒐錄，並找尋破解之道。

更有甚者，共軍亦藉此蒐集台美未來「聯合作戰」想定場域的電磁干擾狀況，藉此將大量不同型式的無人機作為「反介入／區域拒止」（A2/AD）部署的先發部隊。

由於高空無人偵察飛行載具本身就是聯合作戰監視力量的延伸，能在各種複雜作戰區的7萬英呎高空執行任務，指揮及導引陸、海、空、天所屬武器裝備，對敵重要戰略目標進行精準打擊，扮演重要的作戰功能與價值。

解放軍正急欲跨越美軍以U-2S高空偵察機和「全球鷹」所建構的高高空偵察體系，積極研究要以何種載具及科研技術取代，建立類似美軍所建構的聯合全領域指揮管制架構（JADC2)。在作戰體系不斷推陳出新的嚴酷挑戰下，腳步蹣跚的國軍是有必要加強力道了。

（作者為前空軍中將副司令）