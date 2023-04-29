桃園市長張善政公布第一波公共工程總體檢，施工中倒塌致死的平鎮文化公園停車場，居然是電腦輸入錯誤數據導致承受力不足；耗資7.8億的楊梅區公所大樓遇雨上浮45公分，是因鑽探報告不實，錯估地下水位；2.7億打造的竹圍遊艇碼頭半數崩壞，是未做水文調查所致，讓張善政重批「把錢丟在水裡面」。

這3項工程與天花板坍塌的八德運動中心羽球館，及淪為廢土掩埋場的新竹市棒球場，都被批評是豆腐渣工程。其實，民進黨執政下經不起檢驗的工程又何止於此？危及觀塘藻礁生態的中油第三天然氣接收站遭環團爆料，沉箱本體混凝土大面積剝落，鋼筋嚴重外露，工程品質低劣。

不只豆腐渣工程，民進黨的官更利用標案藉勢藉端。曾受民進黨多位政治明星重用的前台南市經發局長陳凱凌，藉職務影響土方及光電等標案，向廠商索賄與性招待，甚至拿賄款買情趣娃娃，遭檢方以貪污罪起訴。前桃園市經發局長朱松偉，向廠商索賄還強索威而鋼，連與女友開房間都要廠商買單，遭判刑13年。

8年8800億的「前瞻預算」包山包海，排除《預算法》第23條「不得充經常支出之用」的限制，讓行政部門得以將特別預算當私房錢，大灑幣全台綁樁。平鎮公園停車場、八德羽球館、新竹棒球場等5項豆腐渣工程都受前瞻預算補助，到底還有多少弊端藏在前瞻之中？

民進黨政府力推風、光兩電，官商勾結弊案頻傳。台南學甲88槍擊案，爆出光電利益糾葛；資本僅5萬、連電動機車都買不起的公司，由經濟部長王美花「溝通」後，竟能承做離岸風力發電直升機業務。監察院資料顯示，綠能業者在2020年立委選舉中，對綠營參選人大量捐輸，政治獻金超過2500萬。

防疫特別預算共8400億，加上《疫後特別條例》的3800億，民進黨政府以新冠之名花費的經費高達1.2兆，但當中實際用於防疫不到1500億，卻一再傳出跟綠營關係密切的企業分食防疫預算，受黨政高層一路護航的高端就是當中的代表。

民進黨利用全面執政對各種標案及國營事業預算上下其手。長照、少子化、勞保年改、都更等攸關國計民生重大問題無一解決，民不聊生，只有搞政府工程、做政府標案的自己人撈得風生水起。

新竹市棒球場去年7月爆發缺失爭議，新竹地檢署分案調查10個月毫無下文。高端內線交易疑雲，檢方辦了2年只起訴2名炒股獲利15萬的審查委員夫婦。豆腐渣工程、綠能、高端、國家預算通黨庫，這些只是貪腐治國的冰山一角，在司法難堅守獨立下，唯有靠政黨輪替，才可望徹底清查。

（作者為前總統府副祕書長）