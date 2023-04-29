賴清德說，2024年是「民主與專制」的抉擇，而非「戰爭與和平」的選擇。未料，話講完沒多久，蔡政府就把警察推去充當第二陸軍學丟手榴彈，所有人都心知肚明，此舉就是替戰爭做準備，讓賴清德這席此地無銀三百兩的謊言，才剛上路就被戳破。

2021年，台灣在民進黨執政下成為英國《經濟學人》認定地表上最危險的地方。對此，當時外交部回應，台灣將持續與理念相近國家深化合作，捍衛自由民主；民進黨則說，讓人欣慰的是，台灣在蔡政府領導下正走在正確道路上。

當時，有許多人不曉得蔡政府打算用何種方式「捍衛民主」？也不了解所謂的「正確道路」將走向何方？

時隔迄今，眼看蔡政府急如星火般接連延長軍事訓練役、擴大教召期，還研擬推動美軍彈藥儲存台灣，到了今天甚至要訓練警察成為軍人，「軍火之王」洛克希德馬丁也將偕同25家軍火商訪台；一切的一切，都揭示這個政府很清楚，台灣正一步步陷入戰火，卻還不斷催眠你我這是一條「正確道路」。

如果戰爭可能成為民進黨操作抗中保台的代價，那麼，執政者就有責任把後果講清楚，讓選民透過選票決定未來要怎麼走。政府不能一邊帶著國人走向軍事衝突，一邊又要偽造承平生活假象，讓老百姓在缺乏危機意識的狀態下傻傻走向戰場。

夫當今生民之患，果安在哉？在於知安而不知危，能逸而不能勞。2024到底是不是戰爭與和平的抉擇？請賴清德別再遮遮掩掩、避重就輕；台灣人的勇敢，不該再建立在缺乏危機意識的政客謊言之中。