賴清德在醫學演講的場合，抨擊國民黨的國家認同是「精神分裂」。此言一出，掀起輿論熱議，國民黨怒轟賴是「庸醫害國」，若真要和平保台，為何不敢廢除「台獨黨綱」？精神病友及家屬更是怒不可遏，逼得賴出面道歉止血。

民進黨執政這些年，每逢遭遇在野挑戰就總是高舉「抗中保台」，藉由操弄反中情緒轉移焦點。如此廉價、膝反射式的政治操作竟也無往不利，舉凡中天新聞關台、2020大選及隔年的四大公投，綠營囊中盡收兩岸及美中對抗下衍生的政治紅利。

然而去年九合一，沉默的「討厭民進黨」民怨再起，「抗中保台」頓時失色，讓賴清德連忙調整兩岸論述，試圖以「和平保台」取而代之。

只不過，隨著兵役延長至1年、國防部暗修《全動法》引發「孩子上戰場」恐慌；裴洛西來台及蔡英文訪美會見麥卡錫，致使共軍兩度發動圍台軍演，近來甚至傳出保二總隊擬接受軍事訓練，未來將擴編為「第二陸軍」，人民對戰爭的憂慮持續加深，卻始終未見賴清德有何清晰論述或明確立場。

對比上述脈絡，國民黨對兩岸及美中台則是提出哪些作法？近期，馬英九以卸任中華民國總統身分，率團登陸祭祖及青年交流，讓九二共識活過來了，重啟兩岸破冰和平之旅。

國民黨主席朱立倫則一再闡述「親美、和陸、友日」路線，數度派昔日曾是「馬習會」重要成員的副手夏立言訪中對話。日前，朱更定調，2024將是「民主對抗獨裁」、「和平對抗戰爭」及「繁榮對抗蕭條」的選戰，痛批賴清德的務實台獨恐讓兩岸陷入戰爭風險。

與此同時，最強母雞侯友宜出訪新加坡後，兩岸論述輪廓日漸清晰。一方面藉拜會本土偏綠社團、同鄉會場合，拋出「和平護民主」主張試水溫；另方面在新北議會質詢時，首度提出中華民國是「杯子」、台灣是「水」的說法，頗有與蔡英文自創的「中華民國台灣」互別苗頭之意。

由此觀之，不管是堅持「九二共識」的馬英九、強調「親美和陸」的朱立倫，或是認同「杯子理論」的侯友宜，看出藍營已逐漸走出一條訴求反戰、力促和平的共識及團結民意的道路。

對照民進黨蔡英文、賴清德等綠營政客們，動輒故技重施，操弄國家認同意識形態及兩岸對抗邏輯的選戰打法，讓2024恐進入戰爭或和平的轉捩時刻。老百姓看在眼裏會怎麼選擇？國民黨只要堅持和平、直道而行，何足為懼。

（作者為自由撰稿者）