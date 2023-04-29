賴清德於2018年行政院長任內推出「三次金改」，號稱是歷任政府「最完整、最全面的一次」金融改革，決將台灣打造為前瞻、具競爭性的金融市場。5年後，台灣金融服務業競爭力未見提升，「三次金改」派任的合庫資產管理公司董座蔡見興，卻被爆出親人「寄生合庫」，且濫權修改內規肆意放款，因而黯然下台。「二次金改」讓陳水扁入獄，「三次金改」是否會讓賴清德跌跤？民進黨創黨以清廉自詡，幫派性格卻注定無法與貪腐切割。

政治幫派利益共同體

陳水扁執政初期，高喊「寧願失去政權，也要推動金融改革」，輿論為之一振，以為政黨輪替可以洗刷政商勾結陋習；沒想到「二次金改」淪為扁家收賄工具，元大、國泰金為併購公股，給予扁家數以億計「政治獻金」，遭法院認定為賄款，陳水扁身陷囹圄。

陳水扁卸任後，寫給蔡英文一封公開信，教她如何「當民進黨主席」，也為自己的貪腐辯護。他說：「政黨不是社團，黨就是尚黑，無黨不黑，政黨領袖無疑是政治幫派的頭頭，要有一點霸性，悍性與賭性。」這段話把民進黨的本質描述得極為傳神。

幫派是利益的共同體，黑道會照顧為幫派坐牢的成員，出獄之後給予特別升遷，讓成員看在眼裡，願意為幫派賣命。民進黨這個「政治幫派」，同樣不能讓替黨做事的人吃虧，因此對民進黨來說，黨領導人必須要擁有資源，才有能力分配資源，凝聚黨的威信；這是陳水扁為貪腐所描繪出的正當性。

從個體來看，蔡英文家族的操守優於扁家；但放大到整個民進黨，陳水扁執政時朝小野大，所能操控者只有行政權，現在的民進黨卻是五權合一，監督的力道小了，索取資源的嘴巴多了。蔡英文與其說是無力約束，不如說是放任縱容；蔡政府這7年的貪腐濫權，早已超過扁政府時期。

信手拈來，教育部前部長吳茂昆拔管不成，身敗名裂，卻入列月薪50萬的中研院特聘研究員；邱太三受高層請託關說檢察長，下台不久又復任陸委會主委；涉及總統府私菸案的柳惠千少將，退伍後立刻轉任駐英公使；屏東縣府前觀傳處長黃建嘉，施壓公務員配合輔選潘孟安，選前下台、選後官復原職，現已高升民進黨副祕書長。

顯然，只要替黨做事，不論好事壞事，都能夠得到黨的照顧；這也是為什麼民進黨能有如此「狼性」，一方有事八方來援；權力者用資源，把全黨緊緊地綁在一起，包括NCC護航鏡電視，衛福部獨鍾高端疫苗，都是現在進行式。

在這樣的規矩下，什麼人會在民進黨脫穎而出，也就不難想像。蔡見興是首位民進黨籍高雄市議會議長，又代表民進黨參選澎湖縣長，可以算是「根正苗綠」，雖然沒有金融背景，也在賴清德閣揆任內獲派合庫資產管理公司董事長，並且是專案核准，不受年齡限制。

反貪腐民主最高原則

蔡見興的任命來自於政治，當然也會有政治任務，近7成的放款在高雄，放款給陳其邁後援會長家族公司，乃至於自己有樣學樣、任用私人，也就不足為奇。蔡見興不是賴清德的個案，就像賴清德也不是民進黨的個案。金融是資本市場的血液，民進黨歷任行政院長，首要之務就是掌握官股金控人事權。

2019年蘇貞昌以「用人唯才」，讓因慶富案下台的廖燦昌擔任第一金控董事長，之後卻爆出廖燦昌早已是詐貸案屢犯，曾造成合庫2.9億元呆帳損失。蘇貞昌把這樣的董事長當成寶，不是他眼睛瞎了，而是民進黨要透過金融體系分配資源，就是要這樣的「人才」。

蔡見興的種種弊端，早有內部員工檢舉，為什麼民進黨之前坐視不理，現在才要他下台？因為2022輸了，而2024又要到了。可以想像，只要民進黨2024獲勝，蔡見興當然可以循「黃建嘉模式」回任高升。因此真正能夠制裁民進黨的，還是人民手中的選票。民進黨只有輸到倒地不起，才會有最起碼的反省。

另一方面，在野陣營的總統候選人，也必須向台灣人民證明自己不會貪腐，是比民進黨更好的選項。馬英九執政時期，雖有「不食人間煙火」、「不沾鍋」之譏，但的確沒有把政治的手伸入金控、伸入司法、伸入NCC。

國家領導人不可能不分配資源，但任何有資源可分配的領導人，都要有識人之明，不可有私心。「反貪腐」還是民主制度最上位的原則。