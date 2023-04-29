1993年4月27日至29日，兩岸海基會、海協會首次舉行40餘年來，兩岸當局授權的兩個民間組織，進行首次會談並順利達成四項協議，開啟了由對抗進入對話、協商，以化解兩岸分歧的和平發展期。

辜汪會談能夠成功，主要是海峽兩岸雙方皆有需要，來解決兩岸人民交往後所產生的事務問題，包括了經濟、文化、教育、媒體、藝文、體育等。

更重要的是1992年10月底至12月初，兩岸兩會解決了雙方最大的岐見，即「一個中國原則」問題，經海基會與海協會雙方同意「以口頭聲明的方式，表達『一個中國的原則』」，但海基會、海協會協商不涉及「一個中國的原則」的政治涵意。

2000年10月，時任陸委會蘇起主委，將1992年10月至12月初，海基會與海協會之間的香港協議，電話紀錄，來往文件，新聞發布會等達成「一個中國各自表述」的共識，稱為「九二共識」。

「九二共識」是海峽兩岸事務協商的基礎，但「一個中國原則」的政治涵意迄今雙方並未協商過。

「辜汪會談」是在「九二共識」的基礎上才能召開，並達成兩岸關係進展的重要里程碑。

當時的國際環境，尤其美國當局希望兩岸進行建設性的對話，維持台海的和平。

30年來兩岸關係雖有起伏，但基本上兩岸的經貿、三通、人員來往並未受阻。

1998年有上海的「辜汪會晤」及辜振甫董事長率領的代表團赴北京與江澤民總書記會晤。

2008年至2016年馬英九執政，在8年之間，兩岸兩會簽署了23項協議，至今有效。唯2000年至2008年陳水扁執政及2016年迄今蔡英文執政，因不承認「九二共識」，兩岸關係進入低潮。

近7年來蔡英文政府更執行「反中、抗中、去中」政策，加上 2017年美國川普總統及2000年拜登總統執政，將原有的對大陸的「接觸、交往政策」改為「遏制政策」，蔡英文政府全力配合，為美國遏制中國大陸的前沿，使兩岸關係更加惡化，產生「台海危機」。

辜振甫及汪道涵兩位先生皆已去世，但他們給兩岸的後人最珍貴的遺產，就是兩岸可以經由對話，協商創造兩岸的繁榮及和平。

未來兩岸要如何進行良性互動融合，在外來勢力越來越凌厲的箝制中，屬於台灣人民真正可藉由民主表決發揮的空間，正受到時空空前嚴厲緊縮和考驗。儘管大方向其實很清澈，就是這方面的選擇在於是要走和平統一？還是要走「台灣獨立」的路線。

這是當前非常嚴肅的議題，也是台灣的生死存亡關鍵。

（作者為前海基會副秘書長、前中國廣播公司總經理）

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