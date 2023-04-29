4月28日，1架目前共軍最大型察打一體無人機TB-001首度從西南空域進入後，一路逆時鐘方向繞台一圈。所謂「察打一體」，除偵察功能，也可掛載飛彈、雷射導引炸彈，同時兼具偵察與作戰功能。

解放軍察打一體無人機出現在本島周邊，並不是一件新鮮的事情。以美軍MQ-9B察打一體無人機為例，該機每天至少有41架處於24小時部署狀態，其活動範圍包含歐洲、非洲、中東、亞太等地區。

中國大陸不是「世界警察」國家，假設其無人機巡視範圍只有美軍的1/6，那麼每日至少也會有6到7架的無人機在印太地區空中巡邏；過去解放軍無人機很可能數次來台，只是這次環島一周，著實驚動了大家。

解放軍的無人機種類非常多，包括高空高速無人機、匿蹤無人機、察打一體無人機、無人直升機、無人偵察機，長航時無人機，我們挑選幾種比較新款、大家比較陌生的款式來瞧瞧。

TB-001雙尾蝎無人機

該機也稱之為TW-328，2016年開始研製，是一款大型螺旋槳察打一體無人機，機上配備3台發動機。氣動布局採用大展弦上單翼、雙垂尾延伸設計，能夠加強機身強度及穩定性。

其龐大機身能攜帶多功能偵測器和武器系統，除了光電設備、合成孔徑雷達、衛星通信數據鏈之外，還可根據任務需求安裝不同的電子設備。

TB-001最大起飛重量3.2噸，有效載荷超過1.5噸，最大升限9500米，巡航速度超過300公里/小時，最大航時35小時。除了光電設備、合成孔徑雷達、衛星通信數據鏈，還可根據任務需求安裝不同的電子設備。該機一共擁有四個武器複合掛架。

這款曾和日本空自F-15J交手過，當時日本空自F-15J攜帶副油箱（航程可達4600公里）伴飛，但因TB-001的超大航時，F-15J無力再跟。

2022年10月，首款大型四發雙尾蠍D型無人機成功首飛，貨倉高達5立方米，起飛重量超過4.3噸，其龐大的體型使其能夠擔任運輸機的任務，最大載重達到1500公斤，可作為商用無人運輸機。

彩虹-10

彩虹-10無人機是一款融合直升機和固定翼飛行器技術的新型無人飛行器是中國版的傾旋轉翼無人機，有點像美軍V-22魚鷹直升機。該機主要用於海上總體態勢感知、數據及圖像獲取，暫未涉及物流應用，在軍事方面也僅僅在偵察；主要還是在民用部分。

未來解放軍是否會以這個平台作為研製中國版魚鷹直升機，尚不可知。根據陸媒報導，中國已經研製了傾旋轉翼直升機，外形大致和V-22類似，但是工作原理不同。

V-22在直升機狀態時，兩翼發動機呈垂直姿態，可以極大程度的升降；升空後，兩翼發動機透過中心軸同步旋轉至水平姿態，變成了固定翼飛機。毛病是螺旋槳動力必然吹襲翼面產生巨大渦流，起降時若遭遇側風或其它，特別是當發動機旋轉時，很可能造成不平衡而失事。

而中國版魚鷹則是轉動整個翼面，使翼面最大程度避開螺旋槳動力，產生渦流的機會變小，也比較安全。

攻擊-2無人機

2019年10月1日，攻擊-2、攻擊-11無人機和反輻射無人機組成察打型無人機方隊，隨後在2022珠海航展展示了攻擊-2無人機首次進行飛行展示。

攻擊-2無人機是一型中高空長航時察打一體無人機，可執行邊境巡邏、打擊恐怖主義的重要武器。最重要的是，攻擊-2具備人工智慧能力，在和「人」的較量中獲勝的，很可能就是使用這款AI無人機。

攻擊-11無人機

攻擊-11無人機和殲-20的關係極為密切。殲-20數量遠不及美軍F-22和F-35，因此在戰爭時期，殲-20不會在第一線作戰，而必須有一種能夠替代殲-20的戰機，而智能型攻擊-11可以滿足這樣的作戰需求。

衝鋒在第一線的，必須是接受殲-20指揮的攻擊-11無人機。由於攻擊-11具有較強的自主作戰能力，殲-20在後方指揮攻擊-11打擊敵軍F-22與F-35機群，消耗敵空軍高價值、高威脅目標的有生力量，掩護殲-20機群。

當敵方機群消耗得差不多，殲-20即協同攻擊-11清理戰場；此時，攻擊-11可轉換為轟炸模式，直接打擊美軍島嶼基地和內陸基地。

WJ-700無人機

WJ-700（獵鷹）是一款高空高速長航時大型察打一體無人機，主要特點是高與快。獵鷹之所以飛得這麼高（15000公尺）、這麼快（亞音速），就是採用了渦扇噴射發動機，滯空時間大約20小時，可快速部署、速戰速決以及防區外打擊。

獵鷹最大起飛重量為3.5噸，載重超過1.5噸，機翼各有兩個掛架，也可能擴展到3個，可使用武器包括空對地飛彈、反輻射飛彈、空對艦飛彈等等是個十足的大殺器。

翼龍-10無人機

翼龍-10無人機是一款高空高速無人機，由於採用渦扇引擎，其航速快（0.7馬赫）、飛行高度高、自主能力強、系統可靠、安全性高、使用便捷高效。翼龍-10可以通過數據鏈與天基、海基、空基多種作戰平台的共享情報。

2022年珠海航展亮相了「轉正」的翼龍-10：無偵-10 無偵-10雙發配置，起飛重量3.2噸，升限1.6萬米。

無偵-10是一款匿蹤無人機，除了隱身塗層，機身更做了低可探測處理。據悉，該機正面雷達反射截面積為0.1平方米，雖然不及殲-20、F-22、F-35等五代機，但和四代或四代半戰機比較起來強得多。

該機作戰半徑約1800公里，航程超過4000公里，續航時間超過8個小時，載彈量要遜色一些，只有400公斤，這一數據甚至不及翼龍-2，不過這也是權衡利弊的結果。

這個利弊權衡就是，一方面希望戰機的航速很大，但在另一方面，又要加大載彈量、還要匿蹤和高機動性，這是不可能的，只能不斷取捨和權衡。

無偵-10的任務定位雖然是偵察，但軍方要求它能部分承擔殲-10、殲-16等「有人」戰鬥機的防區外打擊任務，可以自主發現、自主決策、自主攻擊，這對於察打一體無人機而言尚屬首次，是一款「聰明」的無人機。

結論

近幾十年，中國軍工發展迅猛，而且已經形成了幾個發展邏輯：製造一代、預研一代、探索一代，任何武器系統都是如此。

現在我們所看到的都是已服役的成品，可以預想，下一代以及下下一代武器系統，要不就是已經在樣品階段、要不就是在圖紙階段。軍工產業就像騎獨輪車，只要騎上去，就只能不斷前進，不然就要摔下來了。

下個月，美國25家軍火商即將來台「訪商」，應驗了「臨時抱佛腳」的諺語。平時如果老老實實燒好兵力規劃的香，戰時怎還輪到老美指三道四的呢？

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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