公元1871（同治10）年，曾國藩請容閎和徐潤「辦理挑選幼童出洋肄業」，其中徐潤，是容閎香山縣的同鄉，也曾是容閎在寶順洋行中的同事。該計畫擬定選120名中國幼童，分4年赴美留學，每年30人。最初的計畫是，幼童年齡12歲左右，預定留學時間最長15年；這15年是怎麼定下來的呢？亦即初中、高中共6年，大學本科4年，預留5年完成研究所碩士、博士學位。從公元1872-1875（同治11-光緒1）4年間，容閎、徐潤所選定的4批幼童，分期分批先到上海考試、學習英文及熟習西方禮儀，然後由徐潤等人作為擔保送到美國留學。

由於考慮到容易學習外語和接受西方技術，故以挑選幼童為對象；另由於長期送往洋人蠻夷之國，官宦或較富有人家子弟，多不願參加這留洋計畫，因之確定選擇對象，為沿海開放口岸中較窮困家庭的子弟。容閎及徐潤是香山縣人士，自較瞭解香山縣，就確定自香山縣選40人，其他地方80人。公元1872（同治11）年時的孫中山，才6歲，他的哥哥孫眉（公元1854-1915年，咸豐4-民4），則18歲，都是道地的香山縣人氏，但皆因年齡不合，無緣入選。

結果4批120人中，香山縣籍幼童選了40人，廣東省主要是從廣州鄰近各縣選取55人，福建及上海等25人。在廣州鄰近各縣55人中，有一名詹天佑，他的父親是廣東南海人，母親是香山人，全家都住在香山縣，加以詹天佑就在香山縣出生，故香山縣的留美幼童，說是41人亦可。這說明香山縣，在近代華夏中國的西風東漸中，確實有領風氣之先的先行者姿態。清廷對幼童留美是有規定的，其規定不在對學業的要求上，而在表面的順從；規定幼童們不得參與宗教活動，不能剪掉辮子。

試想這批12歲前後的少年，正是充滿著好奇和活躍的風華小子，分別分配在美國人家庭中居住，而美國人家庭中宗教氣氛是濃厚的，當多釆多姿的洋人鬼節萬聖節 追思先人的感恩節及洋年聖誕節來臨的時候要這些風華小子如何自在適應呢？朝廷的規定是凡違反規定者，即遣送回國。要確定是否違反，就不容易，除非幼童把辮子剪了，才罪證確鑿。

當時駐美公使及留美學生正監督陳蘭彬，就為這些事和時任副監督及駐美副公使的容閎，爭吵不休，不斷地請求曾國藩、李鴻章撤回學生；一個就祗看表面的順眼與否，一個則顧及國家民族長遠的前途利害；外加其時國內輿論，對幼童在國外表現多所指摘，試看公元1881（光緒7）年9月29日上海《申報》內容，或代表一些國內人士對幼童留學這件事的看法：

「國家不惜經費之浩繁，遣諸學徒出洋，孰料出洋之後不知自好，中國第一次出洋並無故家世族，巨商大賈之子弟，其應募而來者類多椎魯之子，流品殊雜，此等人何足以與言西學，何足以與言水師兵法等事。性情則多乖戾，稟賦則多魯鈍，聞此輩在美有與談及國家大事及一切艱巨之任時，皆昏昏欲睡，則其將來造就又何足觀。」對一些12歲左右的少年談國家大事，除了洗腦作用外，老在反覆的談，小子能不昏昏欲睡嗎！幼童留洋事，乃在內外的壓力下，清廷在公元1881（光緒7）年召回了這批幼童，有94名應命回國，其他有26名，有事後自行回國或居留國外。

問題是這批「性情則多乖戾，稟賦則多魯鈍」的幼童，被分配到54戶美國家庭生活，其中康乃狄克州34戶，麻州20戶。他們以驚人速度克服了語言障礙，成為各學校中最優秀的學生，所得優異成績令美國人驚嘆不已，這也是美國人後來，對李鴻章請求派人學習軍事，不願接受的潛在原因。據不完全統計，到公元1880年（光緒6），不過8年光景，共有50多名幼童進入美國的大學學習。其中22名入讀耶魯大學，8名進入麻省理工學院，6名進入壬色列理工學院，3名進入哥倫比亞大學，1名進入哈佛大學。這是120名12歲幼童，寄人籬下8年的成績，似打臉了申報和那些愛國人士！

被召回國的學生，當然受到冷落，後由徐潤出資並擔保，這批留學生陸續被分派到政府有關部門如船政、電報、鐵路和輪船、礦務等近代企業服務。這批留美生中從事工礦、鐵路、電報者30人，其中工礦負責人9人，工程師6人，鐵路局長3人，其中一人為詹天佑；從事教育事業者5人，其中清華大學校長首任校長唐國安1人、北洋大學校長蔡紹基1人；從事外交行政者24人，其中領事、代辦以上者12人，外交部部長梁如浩1人、副部長1人，駐美大使梁誠1人，國務院總理唐紹儀1人；從事商業者7人；進入海軍者20人，其中14人為海軍將領。

總之，除早亡、留美不歸和埋沒故里者外，大都在不同的崗位上為推動農業華夏中國，走向商業化社會的過程中，留下了不凡的足跡，做出了不小貢獻，晚清的歷史舞台上，乖戾魯鈍之徒，不是他們。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】