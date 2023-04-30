四月的深圳，逐漸走高的氣溫擋不住海峽兩岸球友的熱情。深圳台商協會慢速壘球聯盟2023春季聯賽近日在深圳市光明區樓村壘球場舉行。

深圳台商協會慢速壘球聯盟執行長、台灣青年張家豪接受中新社記者採訪時說：「我們每年都會組織舉辦春季聯賽、秋季聯賽等比賽。紫外線球隊原先只有十幾名隊員，到現在球隊規模日益壯大，可以分成兩支隊伍參賽，成員組合來自大陸和台灣，是兩岸同胞一起團結拚搏、互相融合的體現。」

一批海峽兩岸的棒壘球愛好者聚集在樓村壘球場，互相切磋棒壘球技巧，交流分享體育文化和經驗。一直以來，張家豪致力於推動兩岸體育交流，以「小球賽」推動兩岸「大團結」。

2006年，在台灣工作了一段時間後，張家豪到深圳跟隨父親的步伐，學習經商。隨後，他到外貿公司當管理者，後來又在深圳市光明區台商協會任職至今……在大陸生活和發展，讓張家豪對這片土地充滿了不捨。

嘗試了不同的道路後，張家豪選擇在體育賽道發力，成立光晟文化體育(深圳)有限公司，致力於讓更多人瞭解棒壘球項目，推動棒壘球走入校園，鼓勵更多棒壘球愛好者加入其中。

「小時候我在台灣打棒壘球，從小耳濡目染，對這項運動比較熱愛。後來父親回到台灣，我就繼續留在大陸工作。2019年，我創立了現在這家體育公司，專門從台灣請來職業隊退役球員當教練，為深圳本地的棒壘球隊提供訓練和指導。」張家豪說。

今年，深圳中山公園棒球場獲批成為海峽兩岸交流基地之一。張家豪說，像中山公園棒球場、樓村壘球場這些平台，能夠讓更多體育人才有交流機會，讓更多台灣青年到大陸打棒壘球，「這項運動現在在大陸很受歡迎，甚至大陸的球員熱情更高漲，有的球隊每週還會安排夜間訓練，現在還不斷有新球隊加入。」

張家豪稱，越來越多的大陸球隊加入，取得佳績，也更加堅定了他繼續發展這項運動的決心和信心。

「許多在聯盟裡打棒壘球的隊員，都獲得了參加區域性和全國性比賽的機會，取得不錯的名次和成績。聯盟也代表深圳分別取得『熊貓杯』粵港澳大灣區青少年棒壘球聯盟賽2020年、2021年、2022年連續三年的冠軍。」

張家豪認為，棒壘球是一片藍海，充滿機會。在推廣這項運動進校園的過程中，他遇到不少來自學校和家長提出的疑問，都會一一解答，「目前，我們已經在深圳的七八所學校裡做體育教學，成立校隊等。」

接下來，張家豪打算繼續推廣棒壘球運動，促進體育教學，讓這項運動更加規範化和專業化。他表示，今年會邀請更多台灣球隊到深圳交流棒壘球經驗，他同時也希望有更多台灣專業人才到大陸，特別是粵港澳大灣區多交流，爭取更多發展機會，提升自己。（朱族英/中新社記者 ）

（本文來源： 中新網）