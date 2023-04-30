近日，《琉球新報》發布報導，沖繩縣副知事照屋義實與新任中國駐日本大使吳江浩，舉行了一次閉門會晤（註：知事是按中國傳統方式對琉球首領的稱謂。日本稱為沖繩事務大臣）。

報導披露，會晤內容一是照屋義實知事告知吳江浩大使，沖繩縣即將設立「地區外交辦公室」，強調之所以設立該機構，目的是為了進一步促進沖繩及周邊地區的和平與交流。二是向中方表示，沖繩縣知事玉城丹尼有意訪華，預計時間為今年7月。報導稱，雙方決定，不再使用「沖繩」這一稱呼，改回原先的名稱「琉球」。

作為「地域領導人」的知事，提出訪華，在法理上，沖繩沒有超越它可單獨處理外交事務的底線。目前看到各種解讀，如對美日的衝擊，對中國外交的含義等。最極端的是「沖繩獨立」。

本文認為，對琉球知事訪華一事，如果簡單地集中在「沖繩謀求獨立」上，就掩蓋了問題的複雜性。比較深刻地看，這是一個涉及地區安全的問題，以下從國際法角度，對琉球的現狀，所持立場以及訴求進行分析。此外，本文用「從藩到翻」的比喻，對琉球與中國之間關係的翻天覆地，進行概括性分析。這是基於琉球與中國有深厚的淵源關係，歷史上曾經是中國的「外藩」。琉球的原住民群體中，至今很多人仍然秉承漢文化。

其一，現狀與國際法問題

現狀方面

今天，琉球群島名義上是日本領土，但日本只是從美國手中接收到行政管轄權。此外，日本在琉球設事務大臣，象徵「歸天皇管轄」。而美國實際上佔據琉球。

據不完全統計，美國在日本有50多個專用軍事基地及軍事設施，美國在日本約5萬駐軍，其中3萬駐紮在琉球。美國在日本重要的軍事基地有位於東京西南40公里的陸軍區域司令部，位於東京西南50公里，海軍的橫須賀基地等。沖繩的嘉手納空軍基地，是駐日美軍司令部駐地。沖繩的普天間機場，是美國海軍陸戰隊在日本最大的直升機機場，曾位於普天間市中心。2006年日美達成協議，將基地轉移至沖繩縣名護市沿岸地區。

幾十年來，沖繩居民對美軍基地帶來的雜訊、事故、尤其是美軍的犯罪等，憤懣不滿，卻投訴無門。據日媒報導，1972年到2014年，美軍士兵、行政人員以及家屬，在沖繩製造了5862起刑事事件，其中129起是強暴案。而美軍在日本有駐外法權，美軍的惡性犯罪，得不到懲處。即使人贓俱獲，也需交美軍法庭，不能由沖繩警方審判。

國際法方面

面對世界亂局，地區安全需求上升，琉球地位，應以國際法為準則。琉球在二戰前是一個獨立的國家，依據國際法的規定，日本在投降文書上簽字後，琉球及釣魚島列嶼在法律上，已脫離日本。日本在二戰投降後，就應遵守《波茨坦公告》，徹底退出琉球群島。

但美國的干涉，造成對日本的縱容。《波茨坦公告》除了重申《開羅宣言》外，還多了一條，就是「日本之主權必將限於本州、北海道、九州、四國及吾人所決定其他小島之內。」即日本的主權範圍由同盟國決定，但留下懸而未決的尾巴。時至今日，在國際法意義上的二戰同盟國，仍然沒有決定日本可以擁有哪些小島的主權。

1951年，在美國的主導下，美英等國與日本簽訂《舊金山和約》，琉球群島被聯合國「託管」，美國成為琉球的唯一「施政者」。美國不僅在琉球群島上建立軍事基地，1972年，又違反國際法，將琉球群島的行政權移交給了日本。

既然同盟國沒有決定日本可以擁有哪些小島，日本的主權就應僅限於本土四島。日本宣稱對琉球群島擁有主權，還依舊將其命名為沖繩，這是直接挑釁國際法。可見美國給日本提供了可乘之機。國際關係中，應堅決反對外來勢力的干涉。

二、琉球的立場與訴求

分析這一點，時間要略往前推。2022年5月，日本沖繩事務大臣西銘恒三郎在接受香港鳳凰衛視採訪時，通過媒體表示，希望美國修改「駐日美軍地位條約」第17條第5項的C條款，將對美國犯罪士兵的處置權交給沖繩警方。體現當時駐沖繩美軍問題的嚴重性。此外，西銘恒三郎也表示，沖繩希望在美日安保同盟體制下，追求地區平衡。

據此分析，對琉球來說，此次訪華，首先是發出和平信號。目前，東亞地區局勢劇變，不僅韓國要擁核，還傳出美國要在沖繩部署核武。顯然，琉球希望通過對華訪問，完善周邊的環境，處理好與美國、日本、中國、俄羅斯、北韓的關係。

其次，不再使用「沖繩」而恢復原先的名稱「琉球」，如果成真，也表達了希望通過與中國關係的加強，實現琉球「翻身做主的願望。改變美國駐軍給琉球帶來安全問題和嚴重社會問題這種局面，過上平靜的生活。作為二戰時期最激烈的太平洋海上戰場，琉球已經付出了太多。

三、中國的立場

今年2月起，中國參與了國際上一系列安全會議。中國在國際場合重申了維護世界和平，維護國家主權獨立與領土完整，以及台灣問題是中國內政，不容外力干涉的立場。

美國把日本、琉球群島、台灣和菲律賓連在一起，組成所謂第一島鏈，封鎖中國。早在2013年，繼2012年日本率先拋出中國威脅論之後，中日之間因釣魚島問題矛盾激化，《人民日報》發表了一篇文章，提出「史上懸而未決的琉球問題，也到了可以再議的時候」。

今天，日本宣稱「台灣有事即日本有事」。美國反華勢力欲挑起台海衝突，亞太安全格局出於高度風險之中。中國從自身的安全出發，關心琉球歸屬問題，合理合法。

四、中國從「大而弱」，發展為「大而強」

今天的沖繩縣，歷史上叫琉球，明太祖時期，琉球奉中國為宗主國，琉球國國王接受冊封，成為中國的「外藩」（相對而言，明清之際的「三藩之亂」，就是「內藩」）。大清時期，國力衰弱，琉球一度為中日共管，日本史稱「二藩時期」。設置沖繩縣，是日本搶佔琉球以後。

第二次世界大戰期間，美國總統羅斯福開始考慮戰後格局。美國認為，一個「大而弱」的中國，符合美國的利益，為此美國力推中國為聯合國五常之一。在討論如何收復被日本侵佔的中國領土時，羅斯福曾提出把琉球歸還中國，但蔣介石表示希望由中美共管。結果中國只收回了東北、台灣和澎湖列島。

（多年前，筆者曾走訪武漢大學邊疆所，研究人員告知，大陸看到的資料顯示，當時蔣介石考慮琉球是「外藩」，而中國國力弱，難以節制琉球。邏輯上，台灣中央研究院史地所應有這段史實的檔案。但現在民進黨執政，一天到晚要「去中國化」，誰敢發聲？真是極大的諷刺）。

五、結論

琉球知事將訪華，是地區安全中一個積極而正面的信號。不僅有力地回擊了美日渲染的所謂中國威脅，也說明美國依恃美日同盟搞「小團夥」，在亞太地區製造緊張局勢，必然遭到抵制。中國與琉球關係的變化，從「藩」到「翻」的事實，這可真是應了中國面臨百年未有之大變局這句話，見證了中國的發展。中國地區影響力的上升，中國外交取得的成就，對「台獨」分裂主義及其「台灣地位未定論」，將是一個沉重的打擊。

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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