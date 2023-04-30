我國防部於4月28日公布，共軍27日總計共機38架次、共艦6艘次在台灣周邊海空域活動；其中蘇愷-30戰機5架、殲-10戰機8架、殲-16戰機2架；29日公布，共軍28日總計共機17架次、共艦8艘次；其中殲-16戰機與蘇愷-30戰機各1架、BZK-005無人機與運-8反潛機各1架、殲-10戰機6架及卡-28反潛直升機2架，分在台灣海峽中線北、中、南段跨越海峽中線及台灣西南國際空域活動。由於共艦艘次28日比27日增加2艘次、艦載反潛直升機突增2架次，推斷有絕對的關係。

再者，運-8反潛機與運-8技偵機各1架，在接近福建與廣東之台灣西南國際空域活動。BZK-005無人機1架在台灣海峽中線南端越線後，由台灣西南經巴士海峽往台灣台東以東空域後折返，期間運-8反潛機與運-8技偵機也與無人機協同；另TB-001無人機由台灣西南經巴士海峽過台灣台東以東、往北航行、繞經台灣花蓮以東、日本與那國嶼、我釣魚台空域後、往東海空域、台灣海峽中線北端返回浙江與福建交界處進入大陸。

筆者從近年來，發現共軍大舉空中兵力在台灣海峽中線北、中、南段進行三線、與台灣西南、甚至海空兵力繞經台灣東部海空域進行擾台舉措，不外乎針對國外官方或卸任官方高層抵台訪問行威懾軍事行動、或甚至美軍海空兵力抵近台灣周邊海空域。

由於，近期4月24日迄今，計有法國參議院副議長暨友台小組主席李察、美國維吉尼亞州州長楊京、福爾摩沙俱樂部拉丁美洲團、瓜地馬拉共和國總統賈麥岱、欲角逐2024年美國總統的前總統川普國家安全顧問波頓、以及比利時前副總理戴古特等訪問團相繼訪問台灣。據中國東部戰區發言人指稱1架美國海軍P-8A「海神」反潛巡邏機4月28日穿越台灣海峽由北往南等與上者有關。上述共軍空中兵力的調動，也可能涉及美軍航母打擊群與機艦執行美菲「並肩」聯演、或將後續由南海經巴士海峽往西太平洋有所關聯。由於，共軍首次使用軍用無人機環繞台灣，引發國人高度關注。

首先，TB-001代號「雙尾蠍」為成都611研究所的分支四川騰盾科創股份有限公司自主研發。用兵單位為中國空軍。最大飛行高度8000公尺，航程約6000公里，最大續航時間35小時，可掛載250公斤的航空炸彈。另可換搭載多種空地導彈，距打擊距離100公里外追瞄發射，攻擊敵方火控雷達，突破防空體系。

另BZK-005代號「長鷹」為北京航空航天大學無人機研究所設計，中航工業哈爾濱飛機工業集團製造。用兵單位為中國海軍。機頭內可安裝衛星通信天線，下方可掛載光學攝像系統。與TB-001均屬於大型長航多用途無人機。最大升限8000公尺，續航時間48小時。可用於通信中繼、偵察、攻擊等軍事任務。

其次，筆者從近3年，上兩者動態發現。我媒體報導BZK-005無人機於2018年4月18日在東海空域活動；18至20日總計有轟-6機2架、運-8遠干機1架、圖-154機1架、戰機2架等先後由浙東空域經巴士海峽進入西太平洋，其中轟-6機群繞過巴士海峽由廣東沿海進入，以對我時任行政院長賴清德在立院聲稱：「務實台獨工作者」言論反應。可見，2018年至2021年均未有共軍無人機在台灣東部空域活動訊息，推斷前述期間無人機活動頂多在東海空域、進行測試。

2021年8月間起發現共軍東部戰區海空軍運用BZK-005與TB-001無人機搭配海軍航空兵偵察機與反潛機抵日本沖繩以南協同監視英日海軍聯演。從2022年3月1日運-8反潛機於南海失事造成至少10員校、尉級軍官殉職，在當時是台灣西南國際空域警巡戰力減損（請參考0423變招？共軍偵潛任務大陣仗機艦接手），至此共軍開始以中大型作戰艦搭配卡-28、直-9等艦載反潛直升機方式，以「點」部署台灣西南與東南或以東執行海上監視及反潛任務。

近3年筆者發現上述軍用無人機，常與運-8反潛機、運-8技偵機等特種機型進行聯合演練外，偶爾會出現軍用無人機類取代運-8反潛機等進行在台灣西南、亦或在台灣以東、東南空域執行偵察、通信中繼、偵照與情資傳遞海、空作戰平台等作為。

最後，隨著中國南部戰區海軍「山東號」航母編隊，4月24日由西太平洋經巴士海峽結束半個月遠海訓練。BZK-005無人機於25日出現在台灣西南國際空域、26日有運-8技偵機、運-8反潛機、無偵-7機、卡-28反潛直升機各1架，在台灣西南國際空域出現等呈現戰場因果態勢。有在中國「山東號」航母編隊尾端阻滯美軍核潛艦部隊水下追擊或其他國家潛艦伏擊。27日BZK-005由台灣西南經巴士海峽抵達日前共軍東部戰區中大型作戰艦之艦載直-9反潛直升機在台灣東部出現處、以及卡-28艦載反潛直升機現蹤於台灣西南空域、以及BZK-005無人機執行運-8反潛機以往進行水面偵察與偵潛路線後折返，可保障「山東號」航母編隊海上通道航行安全與可能監偵美海軍機艦往來巴士海峽。

另由於BZK-005無人機具有即時偵察攝像成影、通信中繼功能，不排除對我台東軍事基地進行情蒐與情傳任務。再從TB-001軍用無人機用兵單位、空軍、掛載空對地導彈、航跡類中國空軍轟-6機群以往繞境台灣東部空域南、或北模式等，不排除共軍東部戰區有模擬對我東部海上作戰艦船進行偵察與想定打擊，對此我方需要多方考量與因應。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

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