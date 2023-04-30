美國總統喬‧拜登（Joe Biden）日昨正式宣布要在2024年競選連任，但是面對美式民主式微，他仍必須要掃除三道巨大的路障，才有機會連任成功。

首先，「修身-齊家-治國-平天下」，身體健康和子女教養的問題，是年逾80歲的拜登難以言喻，卻又必須講明白以受公評的家務事。就拜登個人而言，時有所見的怪異言行舉止，讓人不免懷疑其心智狀態是否正常，還有在歐巴馬政府副總統任內將機密文件帶回家存放自宅的爭議，也有待釐清。而且傳聞不斷、更有政治殺傷力的，則是兒子杭特拜登的「烏克蘭門」，以及和各國企業過從甚密的暗雲密布，將是拜登揮之不去的政治陰霾。

其次，「聽其言，觀其行」，有兌現的政見是，確保美墨加協定，不讓各國商品進入美國市場；然而，在「工會喬」（自詡是挺工會的喬）和「環境保護」方面，卻是自毀競選諾言，將會成為拜登競選連任的政治包袱。

一方面，雖然去年提出嘗試「脫碳」並補貼清潔能源和電動車的政策，卻也在全美國九個州拍賣油氣的鑽探合約，同時要求更高的鑽探費用，今年3月還批准阿拉斯加州的原油鑽探開採計畫，從而引發環保團體和民主黨傳統支持者的強烈不滿。另一方面，疫情期間和去年迄今，針對運輸業的航空、港埠、鐵路相關工會的罷工，都採取「依法行政，不能罷工」的消極作為。影響所及，引發因為疫情不能上工、或不上工，就沒有薪資、通膨嚴重，資方也不加薪，從而造成缺工情況惡化，進而使得在職勞工工作時間要延長的惡性循環，在「新冠疫情-能源通膨-經濟衰退」的過去一年，「工會喬」拜登「選前選後，言行不一，侵犯勞工基本權益」，不利於爭取勞工選票。

最後，是無解的校園槍擊事件，對於尋求連任的拜登來說，束手無策，情何以堪。校園裡面大規模槍擊案件，固然是地方的治安事件，但加害人使用的槍枝，如何加強管制，則是聯邦政府的職權。4月15日的周末，橫跨全美六個州，一天就有七起死亡人數超過四人（不含加害人的槍手）的大規模槍擊案件。

拜登總統任內，大規模槍擊事件發生頻率愈來愈高、死亡人數愈來愈多，其中少年與青少年「槍擊致死」之高，更是美國社會的獨特現象。無奈的是，拜登與第一夫人能夠做到的，似乎止於親自前往獻花，向受害家屬致哀。如何與國會或與在野的共和黨進行協商，正本清源的從修法著手，也將是拜登的重大挑戰。然而，提出有效的槍枝管制政策方案，是連相對強勢的民主黨總統如柯林頓（1992～2000）、歐巴馬（2008～2016）任內都無法做到的事情，更遑論弱勢的拜登了！

由於涉及到傳統美國文化、政治意識型態、以及階級與種族問題，民主黨的總統無法忽視已經失控的治安問題，卻又無法提出有效的因應對策，處理不當，難以安撫基層支持者的受創情緒，也影響都會區的中產階級之支持意願。

從前年上任後，拜登就提出「重建更美好的未來」（Build Back Better），落實於2021年「美國救援計畫法」、「美國工作計畫」、「美國家庭計畫」，乃至於2022年的「晶片與科學法」、「基礎建設投資與就業法」和「通膨削減法」，無一不是展現施政藍圖的宏觀視野。但是，由於預算規模之宏偉、數兆美元的支出，寅吃卯糧，債台高築的聯邦政府預算，也因而直逼31.4兆美元的舉債上限。此外，聯準會去年迄今強力升息19碼到4.75％的結果，舉債度日的國債發行，面臨乏人問津的窘境，每年「還本付息支出」的沈重壓力，也使得聯邦政府的預算編列，在未來將更缺乏靈活的彈性。

依據國會預算辦公室在2012年的推估，美國聯邦政府的債務，在25年後的2037年，國債利息的支出將占GDP的10％，而屆時將與「醫療照護和補助支出」約略相當，而且高於GDP占6％的「社會安全支出」。2020年的新冠疫情防治和疫後經濟振興，無疑是當時始料未及的重大事件。「巧婦難為無米之炊」，如何以開徵新稅、提高稅率、發行國債，以籌措滿足民眾需求的財源，兌現自己提出的大政方針，對於已確定要競選連任的拜登而言，將是最大的政治考驗。