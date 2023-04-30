馬英九(前排右2)赴陸引發熱議，有媒體稱大陸颳起了一陣「馬英九旋風」。（示意圖／本報系資料照）

前總統馬英九訪陸12天於4月7日返台，此行雖是祭祖及青年交流，但所到之處大談「中華民國」、「總統」及「憲法」等過去被視為禁忌的政治敏感話題，馬英九基金會執行長蕭旭岑透露是雙方默契，顯示中共20大及習近平第三任期後，北京對兩岸統合有了進一步思考，可以說馬訪陸不僅驗證兩岸空間變大，且升級了「九二共識」。

首先是，經過近8年，馬英九此行再次驗證「九二共識」的根本性。

1992年兩岸透過「兩會」達成彼此都承認「一中」原則後，因雙方認知政治意涵不同，才有了各自表述。但民進黨本質屬台獨政黨，為幫剛上任的陳水扁「解套」，2000年4月時任陸委會主委的蘇起提出「九二共識」。換言之，「九二共識」因民進黨而來，且因此才有隨後的23項政治協議及惠及各產業的ECFA，最後卻被民進黨醜化標籤化，得了便宜還賣乖。馬此行證明在「九二共識」下什麼都可談，台灣且更有發言權。

其次，馬英九訪陸談及「中華民國」、「憲法」及「總統任內」，顯示北京已認知兩岸談統合，難以迴避「中華民國」現狀。中共過去確實認定「中華民國消亡論」，所謂「民國風」探討多止於1949年，但若撇開中華民國談統一，不僅有違台灣民意，也是不可能的任務。

前海協會長汪道涵曾提「未來一中」之說，「我們說一個中國，不是中華人民共和國，也不是中華民國，而是未來統一後的一個中國，國名、國旗、國歌都可談。」2016年時任中共外長的王毅談蔡英文當選，曾提出「他們的（中華民國）憲法」，呼籲蔡正視兩岸同屬「一中」。換言之，馬此行提醒兩岸，中華民國才是兩岸最大公約數，撇開中華民國就沒有和談基礎。

馬英九說「此行最大收穫是讓九二共識活過來！」的確，兩岸有了共同政治基礎，才有了如今「仁者以大事小」，大陸才能不計盈虧讓台灣獨享ECFA待遇，讓台灣每年享千億美元貿易順差。同樣是1992年的「鄧南巡」，鄧小平說「誰不改革誰下台」，說的是一件事，沒有視野和格局，就無法掌握未來發展趨勢，遲早被時代淘汰。馬退休後「北巡」，也是敲響台獨警鐘，讓民意了解，靠民進黨談台灣前途，根本寸步難行。

近期台海兵凶戰危，去年8月美眾議院前議長裴洛西訪台，近期蔡英文訪美會晤現任眾院議長麥卡錫，陸方不斷「圍台軍演」，台灣邦交國一個個斷，大陸啟動對台2455項產品貿易壁壘調查，蔡政府該思考的是，長此以往誰得利？可以肯定的是絕非台灣得利。台灣只有守護「中華民國憲法」，視大陸地區及台灣地區同屬中華民國領土，讓「九二共識」發光發熱，才有未來可期（作者為台灣青年企業家協會理事長）

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