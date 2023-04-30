賴清德日前為他不久前批評國民黨的國家認同是精神分裂（2014年衛福部正名為思覺失調症），引來許多精神病友和家屬，及社會公正人士的不滿與議論。此事看似已過，其實留下的惡例與敗壞，病友與民眾還在議論與不解之中。

賴清德獲知他的「精神分裂論」，將影響他參選總統的支持度，情非得已向病友和家屬道歉，而並非向國民黨道歉。其實賴清德這樣罵甲卻向乙道歉的事，看在選民與病友眼裡，豈會不知賴清德只是拿病友與家屬們，做為他道歉的工具而已，目的還是為了他的總統選票在精算罷了。

其實，賴神與一些政治人物的心裡都想著，騙得了就騙過，騙不過就混過，混不過就硬拗下去，他們認為頭過身就過，這就是台灣政治道德敗壞的原因。更因這些人屢試不爽的騙術與假象，造就出台灣政治環境敗壞與險惡至此，且任令社會風氣潰堤之元凶，竟是這些看似道貌岸然，高傲無比的政治表演者，將我們的社會與政治環境，糟蹋侵蝕得如此毀壞與不義。

想問的是，賴清德們，當你們當選大位之後，集榮華富貴與權傾一身時，可曾想過，因為你們用騙術與表演，獲得權位高高在上。可是這個社會卻付出了分裂與對立，甚至相互仇視，這遠比精神分裂還要嚴重深入得多，請問你們事後會處理和彌補這個生病的社會嗎？答案是，不會。

因為就歷歷在目的過往經驗與教訓而言，當你們得大位之後，社會持續分裂與對立，正是你們之後選舉與保位的工具與騙術，豈可能釋手與輕放，哀哉至極，無語問蒼天。

權力的滋味，就是賴神虛假道歉的藥引，而不幸被當成工具的受害者，卻成為被利用的工具，更可惡的是，被利用的人可能還不知真相，而「騙神」卻正在耀武揚威，自得其樂。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※