近日新聞報導，號稱天龍國的台北市某些「偏遠區塊」，仍然過著靠桶裝瓦斯燒飯洗澡的落後生活；而天然氣接管率是一個進步城市的象徵。

實情是，台北市沒有接上天然氣的住家，多到超乎許多人的想像！

譬如說，我住在台北市文山區幾十年了，桶裝瓦斯行依然比比皆是。而且有些瓦斯行就開在住宅區老公寓的樓下，一樓擺滿了瓦斯桶。相信附近住家每天都得把腦袋繫在褲腰帶上，不知何時會輪到自己樓下或隔壁突然發生瓦斯桶爆炸。

歷經數任台北市長，從馬英九、郝龍斌、柯文哲，到今天的蔣萬安，至今沒有那個市長有魄力將天龍國改變為「家家皆有天然氣」的「進步城市」，繼續讓桶裝瓦斯行工人，費力地扛著桶裝瓦斯走上老公寓樓上，見者無不捏把冷汗。

不過韌性極高的台北市民，默默地過著與世無爭、不知其他亞洲國家的「進步城市」已經比比皆是，還感到無比幸福。

聽說申請瓦斯管線到戶，要先繳一大筆架設費用；而這筆開銷就足夠使用桶裝瓦斯好幾年了。 所以許多住戶寧可冒著生命危險，繼續使用桶裝瓦斯，就只為了能省下這筆裝設費用。

除了天然氣接管率，親水公園的數量，應該也是進步城市的衡量標準之一。

幾週前去韓國旅遊，看到首爾市的「清溪川」安靜地流過市中心，兩岸楊柳低垂，已經成為首爾市居民的親水公園，讓人羨慕不已。

幾十年來，許多人希望台北市長也能有同樣的魄力，將水泥封蓋多年的「瑠公圳」開腸破肚，重見天日，讓台北市也能有個像首爾「清溪川」這樣的親水公園。可惜歷屆市長都沒有這種魄力與遠見，來完成這件有重大歷史意義的工程。如柯文哲之流，除了不斷攻擊前任市長弊端重生之外，自己毫無建樹，更別提什麼讓瑠公圳重見天日了！

人比人氣死人，相信到過韓國、日本旅遊的國人，看到人家都市的整潔、寬敞、完美規劃，到處都是公園的情境，必然會感受到，原來咱們這個曾經是亞洲四小龍之一的台灣，竟然如此落後。地上住宅區的牆壁、地下道的四周，長滿了黑不拉機的壁癌，或者油漆已經斑駁不堪許久，卻無人聞問。

看看別人的首都再看看自己的，才驚覺台灣的「天龍國」首都老早已經墮入紅塵，遠遠落後人家如此之遠，恐怕連人家的車尾燈都看不見了！

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