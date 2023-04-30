最近郭台銘為選總統政見連發，一會兒說要全面恢復軍公教月退，一會兒又要重啟核四，好像他是國民黨救世主，聖人不出，萬古如長夜？

郭台銘選總統當然有多條路可循，個別參選亦可、「異業結盟」也行，當然最便捷的就是爭取國民黨總統參選人徵召提名，所以他的發言無一不是為討好藍營選民，藍營受蔡英文窩囊氣太久了，企盼中興祖如大旱之望雲霓，郭董至少是一個希望。

說郭台銘是商場猛禽可以，可卻是不折不扣政壇小白兔，商場撒錢可以，玩政治郭董的那套一眼被人看穿，政治叢林裡他玩不過那些豺狼虎豹。民進黨好容易藉民意之手摘掉軍公教月退、也捧著虛晃的招牌建立了｢非核家園｣，國民黨傾全黨之力加上公投，也沒能扳回分毫。

重啟核電、恢復18%，韓國瑜都提過，郭台銘又有何勝算？支票人人會開，就跟0-6歲孩童國家養、5到10年把癌症變感冒，有多少人會相信？當初郭董在大家最需要的時候購進了疫苗，大家感恩戴德，結果華麗轉身之後卻發現他要選總統，民眾如遭悶棍，中間選民跑了大半。

郭董就算拿到國民黨大選門票，迎接他的可不是乖乖牌的藍寶寶。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※