湖北集結了景觀、人文、古蹟，歷史交織洗禮，地貌環境幻妙多姿，素有「千湖之省」的美譽；武漢則被認為是「百湖之市」，單單在城市中便有多達160座湖泊。我因著馬總統關係，跟著下榻東湖賓館，何其有幸！只消在園區內，便得以欣賞蔥鬱東湖；繽紛落櫻，為迷濛的湖面，增添一點靜謐粉。

玩轉地球儀，會發現西湖位在東邊，較靠近沿海，東湖則於西邊，反而處於內陸，原因在於兩池湖水是以附近的城鎮為基準來命名：杭州的西邊稱西湖，武昌的東邊為東湖。

武漢特色在於綠水青山，邁向黃鶴樓，走著李白、崔顥的路，腳下的小徑宛若條長長綿延彎曲的蛇，莫怪有「蛇山」之稱，然而明朝以前，這裡是「黃鵠山」，矗立於黃鵠山的樓房，遂稱「黃鶴樓」。其歷史悠久，於公元223年動工興建，距今整整1800年，歷史上重建了七次，此刻在眼前的新簇簇地也已經是1981年修建完成的事了。

黃鶴樓外觀看似一座五層樓宇，卻像OREO餅乾一樣，夾層包裹夾心，實為九層之高。由於傍山而築，看來有九九重天之感，直通到了雲與霧間。登上「天下江山第一樓」，鳥瞰武漢三鎮全貌，盡收眼底：武昌、漢陽、漢口，政治到工業再到富麗繁華商業地；腳下朵朵迷霧裊裊上升，山嵐雲煙環繞，心曠神怡的我使出多年修煉，元神離肉身飛了出去，免搭電梯已登上黃鶴三樓，較勁的輕功對手看不到我的車尾燈。夢幻中，我與各門派高手相約於此，一較高下，為取得稀世珍品雲錦寶盒，但這兒風景太秀麗，福地洞天，流連之間，忘了我是誰，也忘了比武大會是約在幾號出口？還是哪個中庭？

忘情在黃鶴樓底，跌坐在武漢懷裡。接著帶我穿越時空軌跡的是湖北省博物館，這裡收藏了24萬件寶貝，琳瑯滿目，其中最令我怦然心動的是「曾侯乙編鐘」和「越王勾踐劍」。

從曾侯乙墓中發現挖掘出的「編鐘」，乃是鎮館之寶。「曾」是朝代，「侯」代表官位侯爵之意，而「乙」是人名。編鐘之大，可分為三層，共65個大小不一，需五位演奏者才能一同進行演奏，其中兩人背對著觀眾，持200公分的大鎚子敲擊下層最大的鐘，這是發出低音的鐘；另三人則站於後方，面對觀眾，以小槌子敲擊中層和上層，各自發出中音與高音。當我們欣賞上海民族樂團時，使用的樂器之一便是這種曾侯乙編鐘，距今已是兩千多年前的樂器了，同一個鐘口，左與右各可發出不同音色，清脆且宏亮，音律絕美，音域磅礴，可以響徹雲霄，也可是溫柔低沉，歷史文物結合音樂、藝術，聽著聽著，我宛如墜入春秋戰國時與楚國第一詩人屈原並肩而坐，沈浸在中華文化禮樂文明之中。

在湖北博物館裡，看到成語典裡介紹的「臥薪嘗膽」故事，勉勵我們有朝一日能東山再起，只要刻苦自勵，發憤圖強。而那口越王勾踐天下第一劍，出土於1965年，劍首鑄有十一個同心圓，每間距0.2毫米，圈圈細如髮絲，考古透過劍身的八字銘文鑑定，確認它的主人無誤。縱然歷經久遠，歲月沒有遺留痕跡，金屬沒有鏽腐剝落，在毫無日光灑落下，仍保有閃電式光亮與獠牙般的鋒利；隔著玻璃，或許還有層層紅外線，一股氣勢萬鈞，震懾衝面而來……

可惜沒見到宿敵吳王夫差之矛，有點遺憾……沒關係，我下次再來！（行在江心 / 國立政治大學教學助理）