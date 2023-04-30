馬英九前總統這幾天遠赴希臘出席國際會議，因主辦單位的稱謂出錯問題，出現前元首在外孤軍奮戰，蔡英文政府高官卻在後方擺爛扯後腿的奇特現象。閣揆陳建仁甚至不做任何努力，就要求馬英九取消演講，為什麼陳建仁會這樣？

答案很簡單，因為陳建仁與背後的蔡英文，絕對不希望馬英九在國際上說出真相：兩岸如今瀕臨戰爭，最關鍵的原因是蔡英文不遵守中華民國憲法，把中國大陸視為外國，意圖拖全世界下水，讓台灣變成第二個烏克蘭。

最近幾天很多朋友問我，為什麼自從馬前總統訪問大陸後，民進黨就不斷猛攻馬，民進黨主席賴清德、行政院長陳建仁輪流接棒，好像除了馬英九，該黨沒有其他生存的目標？

我認為民進黨罵得越兇，動作越大、聲音越大，越是顯示其心虛焦慮，代表馬英九一定做對了某些事。

第一， 馬英九告訴全世界，2016年蔡英文就職演說承諾，要遵守中華民國憲法及兩岸人民關係條例來處理兩岸事務。但是她卻違反中華民國憲法裡頭的「一中原則」，也就是「九二共識」，讓兩岸這七年來走到戰爭邊緣。

第二， 馬英九訪問中國大陸，台灣民調有77%的老百姓贊成，就連「天然獨」的年輕人也有四成贊成。這些數據都足以證明，台灣多數人民不是都支持蔡英文的兩岸立場。

第三， 只要兩岸都回歸到基於各自憲法而來的「九二共識」，台海就會有和平，台灣也不會變成烏克蘭。在馬英九任內，2008年到2016年曾有具體實踐，兩岸可以對等、尊嚴、和平。

這當然是民進黨不希望台灣民眾知道的。其實兩岸情勢升溫後，印尼、日本、菲律賓都提出撤僑計劃，顯示兩岸已到戰爭邊緣。但民進黨都不吭，就像去年八月中共軍演，飛彈飛越台北上空，蔡政府也不讓民眾知情一樣。

最近美中出現和緩趨勢，拜登政府嘗試與中國大陸接觸，美國內部也出現反省聲音，意見領袖如湯瑪斯佛里曼、紀思道最近都寫文章，呼籲美中要找回互信，避免戰爭。這些主和的聲音，民進黨同樣也避談。

民進黨希望台灣民眾一直停留在「抗中保台」的亢奮裡，希望台灣人想像並相信，台灣與大陸是兩個國家，台灣可以不斷升高局勢，放棄避免策略，因為美國最後一定會為了「民主價值」，聯合世界各國盟軍來幫助台灣。

但是馬英九成功訪問大陸，推動兩岸民間重新交流，以及在希臘講出：「絕大多數台灣民眾希望兩岸重啟交流，台灣不應變成第二個烏克蘭。」突破了（過去）英美語系輿論主導的「反中」氛圍，戳破了民進黨誤導台灣人的精心佈局。

馬英九向國際揭示，台灣還有另外一條兩岸和平的道路，對照出蔡政府將台灣帶向戰爭邊緣的窘態。這是蔡英文政府絕對不希望台灣人知道的真相。想通了這點，就不難理解蔡政府高層為什麼在馬英九在希臘的稱謂事件擺爛了。（作者為前總統府副祕書長）

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