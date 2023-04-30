過去的三十年，對美國和台灣來說是最美好的時光。美國不戰而勝蘇聯，證明了顏色革命代表的軟實力可以擊穿任何對手的心智，以至於不用對大國開戰也可以迎接「歷史的終結」；台灣開啟經濟自由化和政治本土化雙重奏，從此藍綠在政經層面逐漸融合為一體，看似相爭、實則相合，並為台灣內外都爭取到了最寬鬆的地緣格局。時間久了，仿佛內戰硝煙自台海遠去，現狀可以永恆維持。

這其中最關鍵的不在於美國，也不在於台灣，而在於中國大陸的道路抉擇。在中美握手後，中國大陸已經贏得了加入全球化的門票；在改革開放後，更選擇了在意識形態上不爭論，在地緣戰略上堅持韜光養晦。鬥爭間歇，和平與發展成為主旋律。台灣地區作為美國在經濟基礎連同上層建築都被高度改造過的「西式文明殖民地」，一時間似乎成為美國和台灣想像中國大陸未來的範本。不過，中國作為一個大一統國家，自帶文明基因和歷史傳承，走出一條中國式現代化道路是最自然的事。這種誤判更印證了冷戰後美國在政治上的幼稚和文化上的淺薄。

即便如此，美國還是有自信的，因為台灣作為其忠實的追隨者，一個基於文明皈依的新型殖民地，甚至連在美國和盟友內部都普遍存在的「疑美論」都不允許公開發表。仿佛美國的確是上帝之城，「台獨」的確是摩西之路，從埃及出走的以色列才是歸途。這種文明的想像，不因為其現實，而因為其不可能實現，反倒更有一種心理上的強度依賴。所以美國對台灣很放心，甚至可以相信台灣某些人寧願毀滅台灣，也不願看到美國這個新羅馬帝國的覆亡。於是，美國開始部署一場必然毀滅台灣的代理人戰爭，而「台獨」就是最好的帶路黨。因為所謂「台獨」就是一群堅信「美國殖民台灣是走向文明」的政治癔症患者，他們的靈魂墓地從來不在台灣，而在太平洋彼岸。當然，「台獨」只是準備毀滅台灣，不是毀滅自己，現在的密切配合就是將來逃生的機票和綠卡。因此卡住他們賣台的通路，宣佈他們無路可逃，將是保護台灣免於戰火的重要一環。

所以大陸出手了，不樂見這種把兩岸中國人帶入火坑的危機發生。於是開始制定和完善「台獨頑固分子清單（包含機構）」乃至對於美國政客和軍火商的制裁名單，以此來打斷美台勾連在話術、智庫、資金、軍事和政治上的蔓延。如果說台灣民主化對美國最大的好處是什麼，那就是台灣的政治完全遵循美國的玩法，因此台灣的決策自然遵循美國的邏輯。美國對台灣的控制，尤其體現在財富由台灣向美國流動，話語從美國向台灣出口這兩個面向。如今在軍事乃至行政上，美國都要立法接管了，所以打掉這條勒緊台灣的鏈條尤其必要。於是，蕭美琴兩度上了名單，而遠景基金會等機構也榜上有名。因之，將這些點位盯死，是為了避免他們製造更大的事端，也是勿謂言之不預的善意警告。

眾所周知，戰爭通常是沒有正面收益的，即便是對於戰勝一方，往往也是慘勝。戰端不可輕啟，但一旦開始卻很難結束。強大如美軍，在阿富汗二十年也沒有真正打敗對手。不過即便美國沒有取得勝利，但卻成功地摧毀了阿富汗這個國家。殷鑒不遠，在夏後之世。當美國不再執著於取得勝利，而只在乎毀滅對手的時候，台灣就要小心了，因為這意味著炮火可能是從背後而來。拜登曾數次言之鑿鑿地稱要保衛台灣，潛台詞是要台灣幫忙保衛美國的霸權。對美國來說，保台或者毀台都只是手段，如果後者更加便利高效的話，美國更樂見毀台計畫的實施。更關鍵的是，美國在法理和道義上都沒有根據保台，但毀台卻只需要一個藉口。

在東亞，台海正在成為新的戰爭策源地。對於台灣島的定位，美國致力於將其打造為導火索，將第一島鏈當做消耗中國戰力的主力軍，加上朝鮮半島的衝突，然後將東亞變成一片焦土，從而為美國消滅諸多戰略對手的同時，還能重返亞太再次主導戰後秩序。當然這是新版的美國夢，關鍵是這個美國夢是東亞所有民族的噩夢。說到底，台灣最後怎麼樣，美國並不關心，美國關心的是自己能否達成目的。在美國眼中，台灣連手段都算不上，只能算籌碼。只要台灣把自己的命運交給美國人來處理，那最後的結局只能是充當「自由世界」的悲劇角色，然後獲得西方的幾聲哀歎，然後就被迅速忘在腦後。當然在事發以前，美國對台自然是連拉（攏）帶洗（腦），把台灣變成自買狗糧上戰場對美國來說是最划算的。這樣一來，美國既可以避免過早插手，也可以坐山觀虎鬥，最後或許可以再度充當兩岸的仲裁者，從而重回美國對華離岸平衡的美好時光。

於是這些年來，台灣在美國人的心目中似乎越來越重要了，甚至到了政客們不提台灣就沒法說話的程度。似乎無論台灣做什麼，美國都會支持，只要是「反華」就行；當然換言之，無論美國做什麼，台灣也會支持，只要是「反中」就行。當然，在這些話語裏面，「反共」才是美台活成一副「命運共同體」式的樣子的真正潛台詞。這自然讓某些心系美國的台灣人歡欣鼓舞，感覺似乎即將成為美國海外的「第51個州」，美國會像守衛本土一樣，協防台灣。但不曉得某些台灣人是否明白這麼一個歷史事實，美國人是靠優勝劣汰的達爾文主義在這個世界上生存壯大的，所謂盟友不過是用來犧牲的炮灰或者用來儲備的肥肉。

台灣要「保台」首先就是避免被美國完全掌控，喪失反抗意志。如果台灣選擇把刀子對著大陸，就會導致背後有美國用刀子頂著腰眼，最後生死不由自主。因此，遠離「美國和台獨」，才是保台的關鍵，這不是要台灣「反美」，而是自愛，愛自己民眾的生命勝過愛美國，要回歸常識和理性，既不能一味「抗中」引火焚身，也不能高喊「和平」而忘記前提，是要為和平真正卻尋找地基，為台灣找到不被打、也不被逼著去打的真正保證。（作者為北京自由撰稿人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※