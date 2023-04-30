大陸「五一節」放假5天，掀起旅遊熱。截至4月25日大陸鐵路部門已售出小長假期間火車票6000多萬張。攜程旅行網數據顯示，截至4月16日，大陸五一假期境內遊預訂量同比增長逾12倍，追平2019年同期水平；網路平台美團、大眾點評數據顯示，截至4月10日，五一假期住宿、交通、景區門票等預訂量已較2019年同期增長約200％。

大陸五一旅遊旺

今年「五一節」旅遊旺，有多方面原因。一是春節後第一個長假，中長程旅遊適宜；二是後疫情時代，民眾壓抑的旅遊熱情希望盡速釋放；三是大陸各地近年來紛紛出招開拓文旅市場，加碼市場繁榮。

最近大陸從網路社群到街談巷議都在聊「淄博燒烤」，從中可窺見大陸地方政府對文化旅遊市場的積極開拓。淄博是位於山東省中部的三線城市，平台數據顯示，今年五一期間淄博旅遊訂單同比增長超20倍。

「淄博燒烤」成名，首先因為契合了民眾對城市煙火氣、自在生活的需要，但更深層次的原因在於當地政府的「無為而治」與「有為管理」。淄博沒有像其他一些城市對燒烤下「禁令」，而是尊重市場和民眾需要，允許其發展，並優化經商環境，推動服務升級。當地政府在很短時間內成立燒烤協會、發布燒烤地圖、策畫燒烤主題系列文旅活動，並規範商家不許「缺斤少兩」，誠信待客。在交通上，當地新增「燒烤專列」，高鐵直達；市內新增21條「淄博燒烤」定制專線公車路線，串聯多個「網紅」燒烤店，讓遊客一下車直達「烤點」。

這一過程也貫穿著網路思維。先是大學生組團到淄博吃燒烤，在社群媒體上得到年輕人高度關注，後有多位美食博主實地探店，好評流量大增，帶動多地民眾專程前去品嘗。集聚的人流盤活了淄博經濟，餐飲業、酒店住宿業、交通業等多個行業受益，亦引入人才，一舉多得。

淄博是近來大陸文旅業發展的縮影。為了吸引遊客，各地都在拚創意、拚服務、拚文案。不僅發掘在地優勢資源打造差異化發展路徑，亦充分利用網路效應推廣介紹地方文旅品牌。多位文旅局長親自上陣，化身「太空人」、「古戰士」、手工藝人介紹家鄉美景，成為主流媒體熱點新聞，網路評論和分享動輒數以百萬計。

帶來交流與和平

與大陸旺盛的旅遊市場相較，兩岸旅遊市場顯得冷清。原本台灣高居大陸民眾最想觀光目的地前茅，2015年陸客創紀錄達到了418.4萬人次，2020年初因疫情蔓延，疫情指揮中心禁止大陸居民來台，同時禁止大陸團體旅遊業務，至今未解除。

「2018年旅客消費及動向調查」顯示，來台陸客日均消費為6383元新台幣。算上入境天數，每位陸客平均停留7天，遠高於其他國際遊客。兩岸市場在台灣觀光旅遊業占4成以上產值，尤其航空公司兩岸航線占近一半產值。重啟觀光是一劑強心針，更能為各個行業灌注源源不斷的活水，全世界都在迎接陸客，台灣沒有理由將陸客拒之門外，不賺觀光財。

打開旅遊大門，不僅意味著生意，更意味著交流與和平。「想要飛彈不入島，就讓陸客多來台」，旅遊是民眾間最好的溝通渠道，每多一點民間交流，就少一點政治紛擾。

業者對開放陸客來台引頸盼望，已多次表達期待。國民黨不久前呼籲盡速開放台灣人組團赴陸旅遊、盡速與對岸協商重啟兩岸觀光交流。觀光局喊出今年破600萬觀光人次，並將來台陸客目標設定為100萬人次，如果沒有實際行動，恐又是竹籃打水一場空。

大陸方面釋出訊號，對恢復兩岸觀光旅遊的態度沒有改變。今年以來，大陸率先提出恢復「小三通」航線，又提出開放16個兩岸直航航點，文化和旅遊部門也表示希望盡早恢復往日兩岸旅遊交流的繁榮景象，蔡政府也承諾「逐步恢復兩岸人員往來健康有序交流」，希望兩岸官方早日落實。兩岸重啟觀光交流，是為台海和平穩定添「護欄」，民意有期待，不能再蹉跎延宕。