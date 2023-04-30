五一勞動節應否全國統一放假？新北市長侯友宜拋出鼓勵全國都放假的議題，國民黨立委和台北市長蔣萬安跟進呼應，讓綠營陷入集體焦慮，內政部和行政院人事行政總處把問題丟給立法院沒共識；民進黨立委也抨擊是選舉考量，忘記當初是誰曾高喊「勞工本來就是民進黨心裡最軟的一塊。」

全世界有超過80個國家將國際勞動節訂為國定假日，台灣依據《勞基法》，多數勞工可以休息一天，但仍有少數行業不適用，搞得大家霧煞煞，部分有小孩的勞工家庭更每每遇到這天就為照顧問題傷神。

侯友宜的想法很單純，認為勞動節放假對家庭難免會有牽扯關係，才鼓勵全國都放假；藍營立委也希望台灣跟上全球腳步，不要讓勞工有所不便。何況過去也有人在公共政策網路參與平台提議，但因內政部有不同意見作罷，綠委批藍營用放假討好民眾，顯然失據。

蔡政府執政7年，不要說在野黨每年抨擊勞工政策跳票有多少，最近一項人力調查也直指勞工職場幸福指數只有60.6分，並因為加班文化，更有高達60％的勞工憂慮過勞；加上物價飆漲，卻難加薪，通膨吃掉薪水，就連勞動部的統計也指出，4名大學畢業生就有1名領基本工資，在在都顯示勞工過得不快樂。

尤其受新冠疫情影響的失業勞工問題更大，勞動部等部會卻沉浸在各項鼓勵青年就業及紓困的撒幣成績單中，其實絕大多數的勞工看得到吃不到，更好奇錢究竟進了誰的口袋？既然蔡英文高喊「勞工是民進黨心裡最軟的一塊」，黨主席賴清德也說民進黨一向與勞工站在一起，勞動節全國放假，就別再逢藍必反了。