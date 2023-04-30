行政院主計總處預估台灣今年首季GDP為-3.02%，創14年新低。後疫情時代美國持續升息、全球需求放軟、產業去庫存不如預期，都促使台灣投資、需求、消費「三頭馬車」提不起勁。但台灣有個法寶，就是擴大與大陸交流，比如重啟陸客來台，擴大兩岸工商交流，推動地方城市論壇，邀陸商巨賈、重要產業精英來台，就能為台灣經濟埋單。

2016年蔡政府上台前，兩岸「大交流」挹注台灣大筆資金，更推動經濟成長。以陸客來台為例，陳水扁執政時期曾將觀光業列為重點發展產業，喊「觀光倍增」計畫，但增速太慢，從1995年200萬人次增長到2005年300萬人次，10年只增100萬人次。但馬英九主政時期擴大陸客來台，每年以百萬人次增長，從2008年的380萬人次增長到2015年破千萬。陸客高峰時期約占國際來台人數的4成，對台經濟挹助很大的能量。

最重要的是，當年來台陸客花錢毫不手軟。據統計，陸客「遊台北」人均消費1500美元。銀聯國際當時公布，2015年銀聯卡在台刷卡、提款高達2200億台幣，更不用說觀光人潮帶動餐旅、交通、美食等週邊產業的蓬勃發展，效益不言可喻。

再比如大陸為因應2008年的金融海嘯，時任總理溫家寶推「家電下鄉」政策，大陸捨三星不用，大肆採購台灣面板，被稱「面板女王」的大陸電子視像協會秘書長白為民，從2009年起連7年來台走訪面板廠及LED龍頭，2011年採購金額1700億台幣（約53億美元），7年為台挹助上兆資金。大陸疫後強化建設，台灣若能抓住「大交流」機遇，工總、商總、甚至外貿協會能主動與陸方搭橋，強化對岸對台採購的意願，誰說不會重演「面板女王」的故事？

城市論壇更是推銷台農好物的最佳途徑。近8年兩岸「二軌」唯一未斷的是「台北上海雙城論壇」。從郝龍斌到柯文哲，雙城論壇連續召開13屆，簽署了45項合作備忘錄，橫跨文教、科技、衛生、交通、旅遊各層面，台胞在上海旅居經商者眾，可說已為兩地建構了「一日生活圈」。雖然上海市長龔正曾說，「兩岸交流離不開共同政治基礎」，但畢竟地方事務較少涉及意識形態，因此柯P以「五個互相」達到交流目的，龔正也連3年未提「九二共識」。

桃園、台中更可評估開展兩岸城市論壇的可行性。桃園在吳志揚主政時期曾與重慶搭建「桃渝論壇」，可惜鄭文燦上台後無以為繼。不過鄭文燦上任後曾成立「兩岸事務小組」，提出「以對話取代對立，築巢取代築牆，深化兩岸城市交流。」桃渝論壇開不成，鄭文燦轉而與香港合作開論壇，但一屆後無疾而終也顯示民共兩黨顧忌多。

柯P去年在雙城論壇說，「交流比交惡好，對話比對抗好」。確實，與其「倚美謀獨」不如「與陸為善」，才能遠離戰場，也對台灣政經發展最有利。

（作者為資深媒體人）