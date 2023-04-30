4月26日中國國家主席習近平應約和烏克蘭總統澤倫斯基通了電話。這是中國繼2月24日提出「政治解決烏克蘭危機的中國立場」之後，出手調停俄烏戰爭的第二步。兩人通完電話後，中國派出有10年使俄經驗的歐亞事務特使李輝赴烏，也將中烏關係提升到戰略夥伴關係，烏克蘭則任命了新的駐華大使。中烏關係開始步入正常化，俄烏戰爭一個轉捩點也呼之欲出。

澤倫斯基在烏克蘭要發動春季攻勢前夕，表達歡迎中國調停，時間點上很耐人尋味。通常交戰雙方要談判，都是打過一場大戰後，大家發現誰也贏不了誰，才會認真坐下來談。1968年北越就是在發動春節攻勢後，發現南北越誰也贏不了誰，才願意走上巴黎和會的談判桌。如今澤倫斯基在發動反攻前就表示歡迎中國介入，是他早料到春季攻勢不可能贏嗎?

習近平在澤倫斯基幾次提出通話要求後，才於26日應約通話，這個慢節奏也很有學問。因為澤倫斯基眼見中俄愈走愈近，而自己卻被晾在一邊，心中焦急可以想像。習近平就是用這樣「燜」澤倫斯基的作法換來了澤倫斯基恪守一中的承諾，台灣的烏克蘭外交可能又是一場空。中國出手後，美歐只能表示審慎歡迎。在北京駐法大使盧沙野撒野後，中國抓住時機，用調停俄烏戰爭修補與歐洲的關係。

中亞國家也因俄烏戰爭可能降溫而鬆一口氣。這些前蘇聯的加盟共和國與俄國的經貿關係本就密切，俄烏戰爭爆發，他們努力保持中立，既不願受俄拖累，也不願譴責俄國，和中國的往來則日趨密切。俄國眼見中國勢力進入自己後院，卻又不能明著反對，心裡必是五味雜陳。俄烏戰爭爆發後，普丁勉強同意繞開俄國的中吉烏鐵路修建，就是最好的例子。下個月中國和中亞五國即將舉行峰會，此時中國出手調停戰爭，區域情勢也有希望因此有所緩和，中亞國家心中也將不再有那麼大的壓力。

習近平電話中，提了過去的四個應該、四個共同。在四個應該裡，第一、第二個是應該尊重國家領土完整、應該遵守聯合國憲章，這是法，是為烏克蘭講的。第三個應該是「應該重視各方合理的安全擔憂」，這是理，是為俄羅斯講的。從這點來看，北京的方案是平衡、兼顧雙方的。但要同時滿足法與理，需要一套完整論述，也需要更多的外交折衝與創意，這都不是容易的事。

歐洲一些分析指出，除非俄烏雙方早就想停戰了，就差一個下台階，那中國剛好可以扮演下台階的角色。否則俄烏要建立持久和平，就需要打造一個新的歐洲安全架構，照顧到各方的安全需求，中國非歐洲國家，在這一點上就完全使不上勁了。所以中國最後大概只有跟另一個也積極想調停俄烏的國家合作，那就是法國。馬克宏日前訪中，就曾就俄烏戰爭與習近平交換意見。

中法合作若能調停成功，俄烏戰爭將迎來一個轉捩點，國際政治也將往多極方向邁進了一步。但問題是，美國會願意看到這樣一個新秩序嗎？

（作者為東吳大學政治系教授）