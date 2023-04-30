經濟部20日公布3月外銷訂單金額465.8億美元，大減25.7％，已連續7個月負成長。圖為高雄港區層層堆疊的貨櫃。（中央社）

主計總處公布的第1季經濟成長率概估為負3.02％，創金融海嘯以來最差表現。事實上，經濟成長「保2」破功早有跡象，過去幾個月，民間智庫與預測單位屢屢示警，企業法說會更是清楚揭露警訊。結果官員們依舊置之不理、自欺欺人，難怪民眾會抱怨政府無知、無為、無能也無感。

尤其第1季經濟成長至負3.02％，問題嚴重如斯，主計總處居然還辯稱，如將普發現金及特別預算效益計入，今年經濟成長率仍有機會達2％？這是什麼邏輯？普發現金不過是還稅於民，也是政府因稅收超徵、弭平民怨的被動措施；特別預算更是拿子孫的錢提前花用，明明是債留子孫，居然成為「保二」保駕護航的正面因素？

政府單位尤其主計總處，對於經濟或社會趨勢的預估失準早不是第一樁！拿通膨為例，早從前年開始，我就一再提醒行政部門，但主計長就是不予理會，還堅稱沒有通膨風險，結果一次又一次錯過因應時機。再拿稅徵連年巨幅超收為例，財政部和主計總處不也是依舊我行我素？事實上，沒人要求單一數據精準到小位數後幾位，但最起碼趨勢不能錯吧！因誤判、誤導造成的損失與風險，不還是由人民自己買單嗎！

其實，景氣迅速走弱，政府與民間早都知道，畢竟台灣屬於淺碟性經濟，對外貿依賴甚深，春江水暖，出口衰退擴大，經濟火得起來嗎？連財政部次長都曾坦承，恐怕經濟情勢要糟過上次金融海嘯；偏偏主計長和財經單位依舊選擇漠視。

事實上，主計總處去年底明知全球景氣降溫明顯，通膨衝擊，還率先預估今年全年經濟成長率為2.75%，直到我國元月出口大衰退，鐵齒的主計總處才在2月份調降預測為2.12%。

相較之下，民間對出口重摔的惡劣情勢的把握無疑更為精準。例如：元大寶華就在三月間率先下修今年經濟成長率至1.91%，也同步上修今年消費者物價指數預估。

反觀政府單位，只想抱持著大事化小的心態，報喜不報憂，數據也都撿好的講，形同把理應公開透明的數據遮掩誤導社會大眾。尤其這幾個月來，我在國會多次質詢民間看壞景氣的問題該如何評估，官員千篇一律的說法都是民間過於悲觀，包括主計長與國發會主委等官員也總是一口咬定情勢已趨和緩，4月即將觸底反彈。言下之意，全年保二可望樂觀達標。但如今卻是連「保2」可能也有問題！

這種態度，反應始終慢半拍，更別提超前部署。難怪官員只能繼續把牛皮越吹越大，就像和民眾活在不同的平行宇宙，對未來的研判越走越偏，擬定的政策也越來越脫離現實！

如今情勢，風雨如晦，多數民眾苦於低薪、工作不穩定、住房不易的現狀，也都擔心經濟成長缺乏動能，投資低迷，甚至貧窮會不會拖累經濟發展。然則，官員卻依舊無視L型社會的畸形經濟，對真正有意義的統計數據，也不求研判背後隱含的意義和國際趨勢，只是把數據當做大內宣來用。殊不知，保不保2影響重大，絕非數字好不好看而已！

拜託不要再拿官員沒有悲觀的權利當藉口！提供公開透明的正確資訊，就是官員無可推卸的責任！不論主計總處或國發會，唯有誠實反映統計數據與背後趨勢，才有助國家政策的訂定和調整。拜託官員們不要再沉溺於大內宣，或拿著國王的新衣唬弄人民。畢竟，公信力薄弱、毫無執行力可言的官僚系統，才真是誤國害人的國安危機吧？（作者為立法委員、律師）

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