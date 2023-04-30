貪腐是全世界所有政府的致命傷，也是國家從內部崩解的徵兆。民進黨蔡政府執政7年以來，從中央各部會到國營事業、公股行庫，都爆發過程度不一的任用私人、酬庸黨內派系、圖利親綠財團的弊案。但每次事件曝光後，民進黨都能以政治手段運作國安危機、上升政治惡鬥來轉移焦點，而綠營的「輿論產業鏈」也會積極參與多項弊案運作，裡應外合的搭配滅火總是讓民進黨從中央到地方政府都能驚險過關，也因此讓他們更肆無忌憚。

最近被國民黨立委王鴻薇揭露的合庫AMC前董事長蔡見興弊案，橫跨蔡英文兩個任期，光是經手縱容蔡見興的行政院長就包括賴清德、蘇貞昌、陳建仁，其中賴清德是現任副總統兼民進黨主席，更在積極謀取明年總統大位，對於他當初是識人不明或是刻意酬庸蔡見興，賴應該出面說清楚，以示負責，也讓選民可以檢視他的用人之道。

蔡見興自高雄發家，是著名的變色龍。蔡在陳水扁總統任內就擔任民進黨籍首任高雄市議長，且遊走藍綠政商媒體，在資源攏絡及派系運作上都堪稱是南台灣要角，更在民進黨2008年因扁朝貪腐下台後，與時任高雄市長的陳菊積極掌握所有土地重畫、高雄銀行的金脈人脈，並透過菊系、新潮流、三立海派的擴張，將所有政治圈被詬病的關聯要件都串在一起，之後更以此模式「複製貼上」滿布全台。

蔡見興雖不若一線檯面上人物呼風喚雨，但在民進黨內部一直是能與陳菊、賴清德等人直接說上話的人物，內行的綠營權貴都知道他的存在必要性。

也因此，當賴清德北上擔任行政院長時，這位抓著黨內金脈流通的要角，明明已經超過法定公股行庫董總初任職的65歲法定上限，賴清德仍排除萬難地讓他順利就任合庫AMC。對照現今蔡見興被公布出來種種違背職務道德的用人、放款對象，讓民眾又再度回憶起以往民進黨養肥綠貓及親綠財團的輸血大戲。

眼見紙包不住火，蔡見興倉促下台，迫於2024大選壓力，財政部表示，要全面了解公股金融機構及其子公司董總子女及親屬任職狀況，目的是避免類似同樣事情再發生。其實合庫AMC只是民進黨「貪腐共生鏈」其中的一環，從前行政院長蘇貞昌任內把公股行庫高層人事當成自己的禁臠就可窺知，各部會、國營事業、部會所屬的財團法人或基金會都有綠營派系分贓的影子。

趁著2024大選，在野黨應該要求蔡政府給選民一個清楚的交代，除了公股金融機構外，國營事業及公股事業單位等，都應一併清查裙帶及黨派利益關係的不當用人，否則，希望有更多的吹哨者挺身而出，阻止執政黨「海撈最後一票」的惡行。

（作者為資深媒體人）