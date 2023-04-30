這一兩年來隨著台灣成為「世界上最危險的地方」，號稱「有史以來最好的台美關係」中，「軍售」成為一個熱門的關鍵詞。美國國會議員訪台時多會關切，美國參眾兩院議員在國會中也常提及台灣軍售案，主要都是要求台灣增加軍購，強化自我防備能力。近日訪台的美國對中鷹派、前國安顧問波頓也直言台灣應跟隨美國提高國防預算的腳步，而緊接著即將有美國軍火商組團訪台。台灣看來似乎是美國軍火工業最主要的潛在顧主了。

波頓近日來台出席獨派團體活動，他在演講中提到，台灣應學習烏克蘭力抗強鄰的經驗，不只要強化軍事能力，更要加強戰鬥意志，因為「保有力量不是挑釁，軟弱才是」。他更建議台灣應跟隨美國提高國防預算的腳步，還呼籲美國政府應外交承認台灣為主權國家。波頓在川普時期擔任國安顧問時，從未建議共和黨政府推動對台海兩岸的雙重承認，卸任後準備競選總統再來說這種話，不只是討好獨派，也是為他自己的競選壯聲勢罷了。

他的話言猶在耳，多達25家美國軍火商即將在5月初聯袂訪台，其目的不言自明，台海面臨軍事衝突的高風險卻代表著他們將有龐大商機。而總統府副祕書長黃重諺不識國安的嚴重性，在4月27日受訪談到美國軍火商來台一事竟說：「過去2個禮拜，國內的一些跟軍工產業可能相關的股票，突然間都拉上來。」28日上午一開盤，軍工股果然紛紛上漲。

繼高端的炒股爭議後，蔡政府要員再公然炒作軍工股，引起在野黨抨擊。尤其蔡政府高官無視國家陷入兵凶戰危的險境，對於軍火商組團來台似乎還很開心，真不知是何心態。

波頓建議蔡政府將我國國防預算提高到每年GDP的5％到6％，等同今年度預算加倍，非但不是國家之福，落入兩岸軍備競賽的台灣更注定是輸家。蔡政府表面增加國防支出，欲藉大量軍購搭上美國抗中的順風車，卻不敢向國人坦承兩岸衝突的代價。

美國軍火商訪台究竟是為了協助我國強化國防自主能力，還是為了爭取蔡政府採購更多軍備，這應該是很簡單可分辨的事。蔡政府自豪推動史上最多軍購，卻面臨美國諸多軍售案無法如期交貨的尷尬，這次美國軍火商來台，相關部門應把握機會要求美方軍火廠商盡快履約，而不是幫軍火商說好話，說他們不是來台「推銷」，而是「訪商」的。

國家安全確實不能單純倚賴對方的善意，唯有強化自我防衛能力才是上策。然而，兩岸國防實力懸殊，蔡政府若不修正錯誤的兩岸政策，一再升高兩岸對抗，買再多的軍備都難以換得台海和平，最終只會淪為美國軍火商的提款機。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）