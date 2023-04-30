前總統馬英九昨日出席希臘「德爾菲經濟論壇」指出，蔡英文總統過去3年中兩度說中華人民共和國與中華民國互不隸屬，顯然違反我國憲法與《兩岸人民關係條例》，也違背了自己在2016年宣誓就職時做出的遵守憲法承諾，迄今沒有做出糾正與道歉。

持平而論，馬英九這番話聚焦一中憲法、憲法一中，其實說的一點毛病也沒有；然而因為拆穿「女皇的新衣」，執政黨骨子裡就是「兩個中國、一中一台、台灣獨立」，導致「見笑轉生氣」，引來民進黨一片撻伐，陸委會怒斥失態，行政院副院長鄭文燦批失格，綠委更是「舔共賣台」、「頭殼壞掉」的謾罵一通。

隔空「雙英對決」，前後任總統都是學法也懂法，只不過馬英九守法，蔡英文玩法，中華民國憲法怎麼寫，馬英九就怎麼說、怎麼做；而蔡英文領導的民進黨政府則是在毀棄中華民國憲政體制，並據此借殼上市，偷渡台灣第二共和。賴清德在宣誓就職民進黨主席時表示，他務實地認定台灣已經是主權獨立國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要，中華民國和中華人民共和國主權互不隸屬。

蔡英文就等著平安下莊，反正2024就不關她的事，所以任憑媒體記者喊破喉嚨，她仍然不發一語、毫無回應。但賴清德既自詡為「務實的台獨工作者」，又人稱「台獨金孫」，當今已是綠營新共主，敢不敢在法理上徹底釐清統一主權與治權，為台灣催生一部合時、合身、合用的新憲法，那兩岸才真能名正言順互不隸屬。

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