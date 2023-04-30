5月1日勞動節，勞團發動遊行，以「八年全執政、勞工算總帳」為主題，檢討民進黨執政近8年來的勞動政策；在此之前，包括國民黨、民眾黨和時代力量等主要在野黨都對民進黨的勞動政策提出批判。從工作時數、薪資成長幅度等可以看出台灣勞動條件呈現惡化趨勢。對此，總統蔡英文表示已從加薪、減稅、增福利三個方面著手提升勞工權益；代表民進黨角逐2024總統的副總統賴清德則強調「會和勞工站在一起」，但都被認為是空口說白話，對提高勞權助益有限。

勞團遊行算總帳

據勞動部統計，台灣勞工在2021年的年均總工時為2000個小時，勞動部強調這是史上最低紀錄，換言之，蔡政府認為所謂「台灣是過勞之島」的情況已有所改善。然而，政府沒有告訴大家的是，台灣勞動時數之所以會減少是因為新冠疫情的關係，因為這段期間，不少企業實施減班休息。在這一年，不只台灣，世界各國的工作時數都減少了。

相形之下，台灣勞工的工作時數依然還是很長，高居全球第4。看來，即使在疫情期間，台灣勞工的「苦命程度」還是名列前茅。在疫情爆發前的2019年，台灣勞工年均總工時之高，排名世界第5高，韓國排名全球第7，日本20名。

從放假天數也可以看出，日、韓勞工的處境優於台灣。資料顯示，含周休2日，台灣勞工1年放假123天，韓國和日本都是134天，1年的假比台灣多了11天。行政院政務委員張景森今年1月接受媒體訪問時稱，「放連續長假再補班是錯誤政策」，問題是，之所以會補班補個不停，不就是因為蔡英文在當選總統前曾表示，她認為台灣勞工假放得太多了，才會當選後馬不停蹄通過一例一休，形同沒收國定假日，所以一直補班嗎？這次勞團上街提出「恢復國定假日」訴求。問題是，連將5月1日勞動節改為不限勞工全國都放假，行政院長陳建仁都不敢承諾，遑論其他？

如果工作時數長一點能夠換來較高的收入，或許勞工也勉強能夠接受，偏偏蔡英文執政以來，勞工的實質薪資呈現倒退窘狀。根據主計總處發布2022年全年工業及服務業薪資調查統計資料顯示，全體受僱員工每月經常性薪資平均為4萬4417元，比前一年增加了2.8%，但若是剔除物價因素，實質經常性薪資反而減少了0.15%，這是創10年來最大減幅。事實上，蔡英文執政的第1年，2016年實質經常性薪資就已出現衰退。

台灣比日韓苦命

蔡政府強調基本工資月薪調漲了7次，時薪調整了8次，意思是已經很照顧勞工了。問題是，一來加薪幅度趕不上物價上漲，主計總處統計2022年全年消費者物價上揚2.95%，創下14年來新高，因而使得實質經常性薪資出現負成長；二來，調漲基本薪資對大多數薪資本來就在基本工資以上的勞工來說，意義不大。更何況，不論蔡政府調整了幾次，目前的基本工資是26400元，遠不及蔡英文3萬元的承諾，更別說，民進黨政府迄今不敢碰蔡英文強力主張的「最低工資法」，看來這個政見很可能會跳票。

另一個勞工關切的問題是勞保年金面臨破產，蔡政府同樣以拖延戰術企圖逃避問題。以蔡英文「2024年之後不關我的事」的態度，蔡政府大概會擺爛到底。

2016年底，蔡英文曾以「勞工是民進黨心中最軟的一塊」擄獲勞工的心；不料，2017年1月，談到勞動權益，蔡英文很快就變臉，她要勞工自己去跟老闆說，這不關政府的事。蔡政府執政7年多以來，勞工一次又一次失望，如今可說已到了夢醒時分，因此提出執政勞工政策總檢討。事實上，今年的勞動節是2024總統大選前最後一次檢討執政者勞動政策的機會，所謂的「算總帳」應不只是針對蔡英文，更應檢驗「蔡規賴隨」的賴清德。因此賴清德必須清楚回應勞工的訴求，若想企圖繼續對勞工軟土深掘，千萬勞工勢必不會埋單。