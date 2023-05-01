「這裡有好山好水，還有我父親的好茶」，出生於1984年的台灣青年陳耘嘉，於是辭去了台北一家科技公司的工作，「登陸」做起了「新茶人」。

扎根福建省龍巖市漳平台灣農民創業園的陳耘嘉，是一名追隨祖輩返鄉的「台三代」，現為漳平市岳山茶業有限公司董事長。

「1948年，我的爺爺從大陸去台灣教書，但一直對家鄉牽掛不已，總是告訴我們不能忘根。」陳耘嘉近日接受採訪時告訴中新網記者，2005年，他的父親陳憲智回到家鄉——漳平市官田鄉，開發了600多畝茶園。

2015年，陳耘嘉來到漳平茶園看望父親，發現「這邊風景很好，民風也很淳樸，還有好政策」，便辭職「登陸」接手父親的茶園。

陳耘嘉將剛泡好的茶，端給客人品嚐。（中新網）

「那時候，就是希望可以帶動家鄉的經濟發展。」接力祖輩「落葉歸根」的鄉情，陳耘嘉在海拔千米的高山上種高山茶，發展茶園休閒旅遊；轉型開發茶莊園，出任岳山嘉茗茶莊園主理人。

「我們堅持不打農藥，改變茶園種植方式，希望可以保護生態環境，同時讓愛茶人喝上一杯天然、健康的好茶。」陳耘嘉說。

採用自然農法種茶，給陳耘嘉帶來意外的驚喜。「在不打農藥的情況下，會有很多小蟲來啃咬茶葉，其中一種蟲叫小綠葉蟬，茶葉被它叮咬後反而散發出天然的蜜香。」陳耘嘉以蜜香特色研製生態特色茶品，收穫很好的市場反響。

2017年，陳耘嘉打造了「岳山嘉茗」茶品牌，還將老茶廠改造成觀光茶廠，讓遊客能從中學習茶文化。陳耘嘉表示，要將台灣的經營理念、祖父的書法、父親的茶道藝術等元素有機結合，展現茶香墨韻、三代傳承的精神，將茶的風味、香氣、情感傳達給每一位客人。

「茶能益人思，墨也興茶風。」在岳山嘉茗茶莊園裡，由陳耘嘉爺爺陳岳山書法和茶道相結合包裝的文創茶葉，展現了陳家代代傳承的茶香墨韻。

受益於「農林22條」等惠台措施，陳耘嘉獲得貸款貼息，茶園得到更好發展。在不同的季節裡，岳山嘉茗茶莊園開發與茶相關的不同特色活動，讓來到這裡的遊客不僅能看到美麗的日出雲海，還可以親自動手體驗，享受創作帶來的樂趣，「就是希望客人來茶園感受茶文化」。

如今，岳山嘉茗茶莊園裡，經常可以看到身著採茶服、腰繫小竹簍的遊客。為迎接今年「五一」假期到來，陳耘嘉對民宿進行了改造提升，「客房已經預訂出去很多了」。

「大陸鄉村振興的發展空間很大。」在陳耘嘉看來，每個地方都有每個地方的故事，還有文化，應該把它充分挖掘出來，「鄉村振興為台青扎根基層、建功立業提供了廣闊平台」。

「希望有更多的年輕人回到家鄉，和我們一起振興鄉村。」陳耘嘉表示，期待未來兩岸鄉建鄉創合作越來越多，有更多的台灣投資者、建築師、文化創意團隊來大陸，參與村莊規劃設計和鄉村項目建設。（張金川/中新網記者）

（本文來源：中新網）