2023年4月底澳洲政府公布一份新國防戰略檢討（Defense Strategic Review），並宣布5月24日澳洲將舉辦2023年「四方安全對話」（Quad）會議，今年會議主題聚焦在與合作夥伴、區域組織（包括東南亞國協、太平洋島國論壇等）合作，加深區域間互助，形塑印太地區等。澳洲政府政策宣傳上，藉由國際重大會議（Quad），宣傳新的軍事政策，要向國際宣示澳洲與四方會談「印太戰略」保持同步的決心。

澳洲政府推新軍事政策的目的

目前正值烏俄戰爭、台海衝突情勢升溫，南太平洋競爭、南海衝突議題，這些議題充滿了地緣政治衝突的氛圍，讓澳洲無法置身於事外。尤其是海上安全議題，澳洲國家安全直接取決於海上貿易，無論是太平洋、東海、台海、南海，海上安全，攸關澳洲國家利益。加上地緣政治環境變遷與來自於俄羅斯與中國的挑戰，迫使澳洲重新調整新的軍事政策，軍事科技現代化改革措施。

澳洲新軍事政策六個發展關鍵領域，包括核子潛艦與相關基建設施的建造；軍工複合體的現代化與擴建；澳洲北部軍事基地與海軍基地擴建與改造，以利澳洲與盟國部隊使用基地；為軍工複合體與國防部基建設施招募高水平軍事人員；為國防領域新科技研發與利用創造機會；加強與印太區關鍵夥伴的關係等。

澳洲新的國防改革計劃，背後具有高度的軍備競賽與區域軍事力量平衡之意圖，牽涉到澳洲與區域內外盟國戰略合作與行動，牽涉到澳洲所觸及的範圍，從南太平洋到南海、台海、東海，甚至跨區域的北約行動，這是一個扭轉澳洲地緣戰略的時機，現在的澳洲，不只是要當個南太平洋的「中等強國」，還要「走出去」，走到國際舞台，發揮更大的影響力。

澳洲新軍事政策對南海、台海的影響

中國對台灣、南海日益強硬的武力威脅，導致地區緊張局勢加劇。澳洲新政策如何影響印太區域，尤其在台海、南海最新的防衛政策，值得關注。澳洲新的政策其中，「在澳洲北部軍事基地和海軍基地的擴建和改造，以促進澳洲和盟國武裝部隊積極使用這些基地」，這項政策有利於澳洲、美國軍力投射從南太平洋擴及其他海域，包括南海。

在整個印太地區之內，澳洲要打造一支可以獨立行動的快速反應部隊，還能與美國、盟國聯合行動，參與各種衝突的能力，對於中國有衝突的南海國家來說，澳洲是一個結盟的選擇。

在台海部分，2022年日本澳洲簽署《相互准入協定》（RAA），對日本而言，澳洲扮演彌補日本自衛隊行動受限之能力的角色，萬一未來東海或者台海爆發衝突時，澳洲「快速反應」部隊的行動，對美日同盟很重要。對澳洲而言，與位於東北亞的日本進行軍事合作，為澳洲擴大印太地區影響力，打開了一個機會之門。

澳洲加入新武器研發競賽

現在中國與俄羅斯國家已經擁有高超音速飛彈，隨著其他國家高科技武器的出現，澳洲位在印太地區的邊陲地帶，安全優勢不在，新的國防政策也有新的因應策略。

在澳洲軍事新政策，其中一項為「國防領域新科技的研發與使用創造機會」。包括與美國共同開發高超音速武器。

2020年12月美澳簽署了一項關於高超音速巡航飛彈實驗樣品開發與測試合作的協議。2021年AUKUS以軍事科技轉移為目的而成軍，美國澳洲聯合開發「高超音速」巡航飛彈也在計畫之內。澳洲國防科技研發政策，具有與中俄進行軍備競賽、軍事平衡的戰略意圖，中國或者俄羅斯面臨的軍備競賽對象，不只是美國，而是美國背後強大的印太戰略大聯盟國家。

在「民主與專制」之間做出選擇

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）說過印太地區不應淪為美國和中國之間的二元競爭場域。澳洲未來如何扮演印太集體安全的角色，成為一個指標。澳洲不得不在與美國與中國之間做出戰略選擇。澳洲對外關係立場取決於美中互動。與中國經濟合作，有經貿的利益；與美國結盟的好處，能夠獲得軍事、高科技利益。

澳洲調整軍事政策，加強國家安全體系作用，同樣都是四方會談、AUKUS成員、美國與澳洲戰略利益高度的重疊性，據聞美國有意拉攏澳洲加入北約，如果澳洲加入北約，有利於美國建構全球戰略集體安全防衛網。

儘管黃英賢不願談論戰略選擇的情況，因為這不是兩個國家的選擇，而是「民主與專制」之間的意識型態的選擇。澳洲推出新的軍事政策與美國印太戰略合作決心，成為其他國家在美中之間搖擺的參考樣本。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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