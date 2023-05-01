今天是五一勞動節，在社會一片缺工、缺人聲浪中，60歲到80歲的「壯世代」仍有20歲以上的平均餘命，其中不乏老當益壯的銀髮人士，可以為社會做出不少貢獻，也值得企業給予更多「關愛」的眼神！

根據壯世代教科文協會的調查，一般民眾對高齡族群的負面刻板印象是行動不便、獨居、羸弱、久病、憂鬱的一群，但事實上，這些高齡族群有50％以上認定的自己是屬於：樂於分享、愛社交、健談、樂觀的特質。過去不少人認為高齡族群是資源的使用者、掠奪者（包括國民年金、老人年金、勞退基金、健保的大量使用者等）。但實際上這群人未來可以是智慧、經費的奉獻者，資源的分享者、施予者。

例如，壯世代族群當中若干比較富有的人士可以放棄和其他人爭取資源（如健保、敬老卡、敬老基金等）的機會，讓資源更普及於大眾與弱勢族群，甚至有充裕資金者可以捐款幫助弱勢族群，或投資青年人。壯世代若改變自己的形象、身分認同，對未來的勞動力、消費市場、產業發展都可以注入一股新的活力。

就生產面言，壯世代是戰後嬰兒潮出生的一群，不少比例具有高教育背景。如走入學校，教育下一代為淨零排放、數位轉型努力，為年輕人的生涯規劃提供方向，將會有重大的貢獻。壯世代當中不少人有在企業工作的經驗，可以為企業的發展、新創企業、創業投資擔任諮詢顧問的角色，甚至可以成為天使基金的投資人，只要有合適的平台媒合，可以讓他們有所貢獻。

就新創事業而言，目前天使基金300萬元以內有租稅優惠的設計，如果能有效的串聯專家平台、協助篩選有潛力的公司，增加獲利的機會又可以幫助年輕人創業，相信會得到壯世代的支持。

在勞動力方面，有一定比例的人可以二度就業、奉獻社會。尤其，在當前社會缺工之時，如果企業跟政府可以設計出讓二度就業的地點、時間、職位，有更大的彈性，相信可以鼓勵不少的壯世代投入。甚至在長照機構裡，有些健康者可以照顧臥床者，提供二度就業的機會。

在消費者面，根據聯合信用卡中心發布的信用卡交易數，台灣每月消費總額以60歲左右為消費力的冠軍，單月總額近270億元。壯世代有超過3成的每月花費超過4萬元，甚至有1成的人花費超過10萬元，可見壯世代已逐漸成為台灣消費的主力。可惜的是，目前壯世代的行銷預算只占公司的5％。

壯世代若能配合活化資產，將已大幅增值的房地產，貸出部分款項花在自己身上，豐富自己的人生、活在當下、認同自己，透過學習、時尚、娛樂、美食、音樂、文化將為社會帶來龐大的商機。尤其是鼓勵大家口耳相傳進行資產活化，將現有的資產貸出一定比率資產來犒賞自己、慰勞自己，為自己消費，引導蔚為風潮的壯世代的流行趨勢，如此可以形成龐大的商機。

同時，若干未償還的貸款也可以給年輕人一些責任感，畢竟平白而來的遺產且沒有貸款，子女們反而不懂得珍惜。如果因貸款而負有若干責任，反而會鼓勵他們繼續努力既有工作，而不會坐吃山空或沒有企圖心的吃喝玩樂一輩子。

壯世代在生產面可以協助年輕人打造發光發熱的舞台，在消費面可以活化資產、創造龐大的商機，在勞動力方面又可以解決台灣迫切的缺工問題。如果壯世代的身分認同成功，又可以為社會帶來龐大的生產力、勞動力及消費力，將可以成為國際間典範，提升台灣的國際能見度。

在此，我們為壯世代族群勾勒出幾個願景：第一，認同自己、活在當下。第二，活化資產、創造商機。第三，奉獻智慧、分享資源。第四，接軌國際、塑造典範。

過去的銀髮族形象比較被動，有點像垂暮的老人族群，沒有辦法賦予比較積極的意涵，以及對社會做到更正面的貢獻。壯世代相對蘊涵活力、正面，如果更能認同自己的身分，給予奉獻社會的平台，再加上一些口號的設計（如資源豐富者可以放棄部分的健保醫療、社會資源；我ok，你先來；有房地產資源者可以活化資產奉獻社會或珍惜自己、為豐富自己人生而消費；或貢獻本身的智慧、經費，奉獻教育與新創事業等）。如此，相信會對社會帶來正面的效應，賦與社會更多元化的色彩、商機。