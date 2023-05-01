于美人一席「委屈的和平也是和平」的話語，在網路上引起討論的風潮，甚至連不相干的日本人都參加了討論，多數人都持反對的意見，且列舉許多歷史事跡，強調「委屈的和平」，事實上不但充滿了屈辱，而且也未必能獲得真正的和平。

的確，從歷史上看，當戰爭爆發的時候，才倡言「和平」，由於雙方極可能有軍事力量的龐大落差，當然註定是強者做主，而弱者就難免會受到不小的委屈，所謂的「城下之盟」，通常都訂有許多不平等的條款，清朝時期中國與外國所簽訂的許多「不平等條約」，豈非都是在極度的屈辱下達成的「和平」？然而，這樣的「和平」，不僅僅讓清朝灰頭土臉，完全喪失了國格與尊嚴，其後遺症的慘烈，更是難以估量的。

「和平」是全世界各個國家都願意追求的圓滿結局，但除非萬不得已，是沒有人會願意接受「委屈的和平」的，此所以于美人的論點，會遭致各方強力批駁的原因。「戰爭」與「和平」，是絕對對立的，而從「戰爭」帶動的「和平」，也絕對不會有真正的和平。因此，真正的和平，也絕對不能與「戰爭」有若何的勾連。換句話說，只要有了戰爭，和平就不可能真正達成。

因戰爭而帶動的和平，可稱為「談和」。戰爭無論是勝是負，都註定將是玉石皆焚、兩敗俱傷的，國家財政空虛、社會秩序解體、屋宇殘破、社區丘墟，戰士犧牲、百姓流離，這種可怕的景象，即使是未曾經歷過實際戰爭的人，都可從大量的小說、戲曲、影視作品中觀察得到。在體認到戰爭帶來的可怕傷害後，為了減少或停止人命、財產無盡無止的損傷，就勢必「談和」，因為沒有任何一個國家可以承受如此巨大的傷害。

戰爭既是如此的可怕，則為了避免戰爭起見，在戰事未發之前，將種種的嫌隙、誤解、糾紛，以和平為追求的目標，展開一系列的溝通與談判，務求降低敵意、避免一觸即發的戰爭危機，此之謂「和談」。「和談」是為了追求雙方能共享和平的利益，以文代武、以協商取代爭戰，在談判桌上，先行溝通，訂定協義，然後共同遵守。

「談和」往往有以強凌弱的可能，尤其是實力強大而獲勝的一方，難免會借機要脅，提出種種嚴苛的條件，而弱勢的一方就難免屈從而受辱。但「和談」就可以在有尊嚴的情況下，各自提出有利於自身的條件，與對方展開協商，各退一步，以謀求和平的大局。

「談和」往往以龐大的軍事力量為底氣，誰的武力強，誰就可以最大聲；但「和談」所仰賴的是外交力、經濟力，以及折衝樽俎的談判技巧，但並不意味著全無作戰的準備，但是卻謹守著「不到最後關頭，絕不輕啟戰端」的信念，這不是「委屈」，而是為了「求全」。

「求全」的路程是相當艱困的，但再怎麼艱困，都必須勉力以完成，否則就只有面對戰爭這條路。有時候，雙方都可能必須要有些退讓，退讓，難免會有些委屈，但從更寬廣的角度來說，能夠達成真正的和平，委屈其實正是偉大的表現。互不相讓，各執己見，最後只能兵戎相見，是絕無和平的可能的。至於退讓的程度，可以設一個底線，在權衡利弊下，該爭取的不妨極力爭取，可以讓的部分，就不妨稍有退讓，這就完全有賴於在談判桌上的折衝技巧了。

我們不知道于美人所謂的「委屈的和平」，有若何具體的指涉，但是也不宜於因其字眼上的刺目，就遽然加以否定。台海兩岸劍拔弩張，終不是個了局，「和平」才是兩岸最大的利基，如果我們不想走上戰事爆發後再來「談和」的絕路，那就應該以「和談」為優先考量。為了兩岸的和平、民生的樂利，「和談」才是志士仁人應該一肩承擔下來的重責大任。

「和談」不會在短期間內獲致協議，中間會有相當長時間的磨合，在磨合的過程中，求同存異、相互尊重，以全民福祉為優先，維持動態的平衡，不躁進、不引戰，在這點上，柯文哲所提出的，「在該合作時合作，該競爭時競爭，必須對抗時對抗」，應該是最中道的路線了。（作者為退休大學教授）

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