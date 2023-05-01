波頓29日出席獨派團體活動，推崇烏克蘭對抗強鄰，籲台灣提高國防預算占比。（中時資料照，姚志平攝）

美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）近期受邀訪台，一如預期地無法為台海的和平帶來祝福，也將美國極端鷹派立場展露無遺。

波頓說美國國防支出應回到雷根時代約占GDP的5%到6% ，台灣目前國防預算約佔GDP的2.4% ，如果美國考慮提昇國防預算，台灣也該提升。

事實上台灣早在配合美國的「要求」進行擴軍，今年整體國防預算達5863億元，比去年增加了13.9%；更出台恢復一年義務役、準備修訂動員法案等軍備方案。光上述配合事項就已讓台灣吃不消，如又按照波頓的建議將國防支出增加到占GDP6%，那台灣平均一年花在國防預算將是驚人的1.3兆元以上！

台灣今年總預算規模歲出編列2兆7191億元，如按波頓的建議，等於將近有一半的總預算要花在軍費！這是什麼概念？只有在民進黨痛恨的「蔣介石時代」，國防預算才會占政府總預算的一半！波頓的建議一言以蔽之就是要台灣窮兵黷武。

波頓已經不是建議台灣投資常規嚇阻，而是根本在建議台灣賭命。不可諱言，就算波頓當總統也不可能協助台灣取得核武的侷限下，發展傳統嚇阻武力是必要選項。然而在缺乏核武下，中國的軍事實力在其緣海地帶投射範圍內，比美國加上台灣還要強大，此點在近期多次美方的軍推已經證明。而新聞缺乏的對比資訊是，今年中國大陸國防預算是1.55兆人民幣約合新台幣5.1兆元，整整台灣將近9倍！

從上述天文數字中可推演出一個邏輯：美國要台灣達成的戰爭目標完全不是打敗中國，而是要讓中國付出慘痛的代價才能獲勝。問題是恐怕連美國自己都不願意親身介入這場註定失利的毀滅性戰爭，台灣人又如何會願意打？

換言之，波頓建議台灣跟中國進行軍備競賽，只會讓台灣深陷「安全困境」讓戰爭發生的自我預言實現，美國則作收這場戰爭中國大失血的剩餘利益，是一場只有美國贏、兩岸皆輸的戰爭。

波頓話說得動聽：「保有力量不是挑釁，軟弱才是。」建議台灣應跟隨美國腳步提高國防預算占比。但知名科幻小說同樣有句名言：「弱小跟無知不是生存的障礙，傲慢才是。」哪句更符合台灣的現狀與需求？

台語俗諺:「死道友不死貧道」，波頓來台話說得再正義，美國終究沒有拿出否定這句俗諺的具體行動出來。更不要說台灣人民知道真相後，也很難同意一年多拿出超過五千億的預算支助美國軍火廠商，讓軍火商有錢買更昂貴的紅酒招待往來的軍購團。波頓還是快收起那屬於盎格魯薩克遜人特有的偽善怪癖吧！（作者為自由撰稿者）

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