總統府副祕書長黃重諺對外宣稱，軍工股上漲，引起社會譁然。（資料照,范揚光攝）

總統府副秘書長黃重諺對外宣稱，軍工股上漲，引起社會譁然，認為總統府在炒股，也引起一些立委要他閉嘴，並表示高端前例，造成散戶股民的損失，誰來賠？

的確，總統府常有意無意放出一些影響股市的消息，因此造成了某些公司股票的大漲與大跌，許多菜籃族被坑殺，損失無語問蒼天，苦水往肚子裡吞，本就在夾縫中求生存的小戶，一不小心就被掌握消息面的大戶坑殺，如果總統府再加入，對一般股民而言，可說不是利多而是套牢。

總統府副秘書長黃重諺常不檢點自己言行，日前接受媒體訪問，也表示台灣有三蠢「印度神童說什麼，大家跟著說什麼、九二共識治百病、把自我防衛當挑釁」。講到把自我防衛當挑釁，還拿出反攻大陸時代做比喻，認為更可怕。

「印度神童說什麼，大家跟著說什麼」，的確是迷信過頭，但這也是藍綠某些媒體炒作新聞，確實沒有什麼意義，算得上一蠢。至於把「九二共識」冠上能治百病，汙衊贊成「九二共識」國民黨，那有點誇張了，「九二共識」不是治百病，是治一種病——台獨病。

「九二共識」重點在兩岸都承認是中國人，承認一個中國，而這個中國各自解讀，對方認為一個中國，是中華人民共和國，而我則認為一個中國是中華民國，因此這可觸怒了民進黨建立台灣國的黨綱，民進黨要反對。蔡英文2016年選上首屆總統，第一件事，即是對外宣布不承認「九二共識」，因此造成台灣兵凶戰危。

今天民進黨不承認台灣是中國人，而且透過課綱教改讓下一代產生思想紊亂，對自己是不是中國人產生懷疑，進而不承認自己是中國人，而民進黨少數人要搞台獨，目的又不是真的搞台獨，是為了政黨利益，政黨的利益也就是那一小撮高級黨工的利益，因此明知台灣獨立不可能，但仍然死抱台獨，雖然死抱台獨最後可能帶來台灣滅頂之災，但因死抱台獨就是死抱利益，九二共識當然也就被民進黨拒絕承認，不動如山。

至於黃重諺說有人「挑釁自我防衛」，並沒有這一回事，無論是國民黨或是其他在野黨，都沒有對「自我防衛」提出任何反對意見，在立法院也是全力的通過武器採購，只是在野黨要監督武器採購是否合理化，例如我方向美國採購的F16V戰機，價格竟然跟日本採購美國F35隱形戰機不相上下，或是接受美國硬塞進來的過時武器，這些在野黨不能提出質疑？

民進黨在國民黨執政時說國民黨鴨霸，現在民進黨對任何提出質疑者均認為是「挑釁自我防衛」，扣上紅帽子。民進黨抗中，本質上與蔣介石的反攻大陸是一個中國，本質上就不同，而民進黨的自我防衛，目的是一中一台，搞分裂國家，怎麼能相比？

黃重諺除了犯了邏輯上的錯誤，也凸顯目的在擾亂是非，愚弄人民，黃重諺是中華民國總統府副秘書長，在外一言一行都代表總統蔡英文，他的發言就是總統發言，而黃重諺的涉嫌炒股以及台灣有三蠢這番言論，我們既究責是黃重諺的謬論，也可歸咎代表總統蔡英文在擾亂是非、愚弄人民，要大加撻伐。（作者為前國軍心戰總隊駐韓顧問）

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