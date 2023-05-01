台灣對大陸現況的無知，已經到一種讓人欲哭無淚的地步。剛剛結束的上海國際汽車展，就是一個例子。

台灣不知道，全球都把最新上市的車款，拿到上海展示。總共有1200個車型在上海車展發布。其中，新能源車型有271個。

不知道來自全球，包括豪車品牌。各國汽車大廠高管，都聚攏在中國電動車前觀摩研究。神情嚴肅，面露焦慮。因為不論自主技術、設計能力、成本控管、配置等，大陸電動車，都讓各國深感壓力。

車展展出的比亞迪的豪華硬派越野SUV仰望U8。不但豪華，更有多樣獨步技術。比如自主開發的黑科技，如易四方混合動力、雲輦-P智能系統等。可以原地掉頭、浮水脫困。

0到100只要3.6秒，續航超過1000公里。是全球第一款登頂沙漠珠峰的新能源車，技術能力輾壓一眾越級競爭者。預售價109.8萬人民幣，收到的訂單已經破3萬輛。

比亞迪U9，不但是超跑，而且是新能源超跑。0到100只要2秒，一樣一堆黑科技。

大眾集團包下兩架專機，把旗下大眾、奧迪跟保時捷董事會成員送到上海觀摩。奔馳也是董事會成員來。CEO看完比亞迪展台以後，震撼到說不出話來。寶馬董事會，成團來學習研究中國汽車。

台灣汽車市場，幾乎是外國品牌天下。世界在看中國，台灣則早已脫節。因為啊，得意洋洋的不准大陸汽車進口。真的挺好笑，阿貓阿狗，各國汽車都可以進口。只專心一件事，就是嚴禁大陸汽車進口。說要保護台灣所謂的「國產汽車」。可是，日本美國歐洲各國汽車都可以進口，也可以在台灣組裝，號稱「國產車」，牢牢壟斷。

可是，大陸的汽車品牌，不但不准進口，也不准來台灣投資生產。台灣無法想像，大陸的自主品牌，已經到怎樣的地步。說到電動車，也只知道特斯拉。喔，還有鴻海說要搞電動車平台。

不知道在大陸，電動車光是2022年一年，就賣出400萬輛。特斯拉占了大陸市場17%左右，其他幾乎都是國產自主品牌。而中國乘用車出口，在2022年，已經是250萬輛，成為世界第三出口國，只差第二名的德國6萬輛。

最早爆紅的的微型電動車五菱宏光mini EV，低配是2萬8000人民幣，呆萌、價格親民。類似的還有長安奔奔、吉利冰淇淋等等等等，品牌實在太多，寫不完。上海車展展出的爆款純電動「海鷗」，上市價7萬3800，訂單火爆。比亞迪秦DMi混動，9萬9800起。10萬到50萬更有無數車型車款。其他，造車新勢力，也各擁一片天。也就是說，想買一輛電動車，價格區間從2萬多，到百萬，任君挑選。

大陸汽車市場，是全世界最內捲的市場。自主品牌油車的價格，也大概都是台灣一般車價的一半。大陸有真正的自有國產車。也有國際大廠的合資車。

一輛國產自主品牌小型SUV，從5萬多到7萬多人民幣，品質、配置遠超同等國際品牌。而7萬人民幣。7萬人民幣在台灣，只能買半輛車。更不要說是SUV了。而10萬人民幣在大陸，有幾十種車可以讓你選。從油車、混動到純電，隨你高興。

大陸的2輪電動車，從廉宜的1000多人民幣，到高端的幾萬人民幣都有，豐儉由人。台灣油或是電動機車，當然也價格高昂。大陸公車，基本都是電動的。台灣的電動公車，就別提了。網約車很久以前開始，就大都是電動車了。台灣人現在很喜歡玩露營車、旅居房車，但台灣也沒辦法想像，大陸的房車，已經進化到怎樣的地步。因為台灣就是不讓大陸各種汽車進口。

台灣的汽車零件廠，卻可以進口到大陸，跟著大陸汽車市場，狂吃紅利。嚴凱泰生前，也曾經有納智捷在大陸短暫成功過。可是，一般台灣人，根本不知道，沒聽過，也享受不到大陸汽車崛起的風起雲湧。

大陸汽車當然不是沒有隱憂。技術跟研發的底子，是不是足夠？各種關鍵捷點被卡脖子，也是長久存在的問題。另外，美國會對華為下手，會抵制半導體。現在眼看中國汽車崛起，美國會使出怎樣瘋狂的手段？

但是，台灣已經自己隔絕在大陸的努力、競爭，機會與未來之外。真要站隊美國？台灣社會好像以為，只要讓台商去賺大陸的錢就好，台灣內部可以充滿惡意的，把大陸隔絕在外。

隔絕大陸，吃虧的是台灣人自己。但政客跟台商，可以吃隔絕的飯，可以賺壟斷的錢。所以反中台獨，有大利益。還可以兩頭裝好人。所以，他們當然不願意台灣跟大陸，融合統一。政媒商，多的是雙面人，雙頭蛇。

但是啊，台灣一邊賺一邊罵，也持續不了太久。台灣的元氣，會逐步被自己的蠢，給消化殆盡。怎樣是個頭？

看到上海車展，中國汽車雄起，喜悅激動。台灣怎麼就不能，奮起與大陸一起努力？我明知不能。於是心塞。（作者為作家）

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