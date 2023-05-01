甲午戰爭。中國軍隊陣亡5萬人，中國丟掉台灣，如果你是解放軍，作爲代表中國最強的軍隊，你會再丟掉台灣嗎？

中國抗日戰爭。中國軍民死亡超過三千萬人，幾乎就是中國人口十分之一，日本軍隊200萬裡，也有20萬名台灣人，參加這場戰爭，也是占日軍的十分之一。台灣人更出錢出人出力參戰，日本人和台灣人都是這場戰爭，敗戰的罪犯。如果你是解放軍，你會容忍台灣人搞台灣獨立嗎？

國共內戰。在孫中山還在世時，國共兩黨都拿蘇聯的錢建黨建軍，合作推翻北洋軍閥政權，結果孫中山去世後，國民黨以清黨反共爲名，展開行動大舉屠殺共產黨人。國共內戰斷斷續續打了五十年，雙方死傷慘重但最後解放軍勝出，今天台灣再以反共爲名存在，自稱民主對抗專制，如果你是解放軍，你會容忍臥塌之旁有人酣睡嗎？

中美對抗。美國自認爲有能力擊敗解放軍，台灣自認爲應該站在第一線，代表美國對抗解放軍，聯合美軍削弱解放軍，這樣台灣才有機會搞獨立。如果你是解放軍，看到台灣有很多AK47、飛彈、地雷，你就不敢跨越台灣海峽嗎？

台灣大內宣。台灣當政者不斷花錢，找國外各式各樣的反中政客來台訪問，找很多各國軍火商來台賣武器，而這些錢都是來自對大陸的貿易順差，以爲這樣子國際上，就會有很強的力量支撐一個獨立的台灣。如果你是解放軍，你就會心生恐懼不敢越雷池一步嗎？

台灣人的心思。大內宣的結果，有百分之百的台灣人，不認爲自己是中國人，而且主張台灣獨立，就像美國南北戰爭時，美國南方人百分之百，不認爲自己是美國人，而且主張南方獨立，美國南方人認爲美國北方軍如果開戰，美國南北兩方將子子孫孫世代爲仇

但是林肯卻下令，要打得南方子子孫孫不敢獨立。現在有很多台灣人也認爲，台海開戰兩岸將成世仇，所以解放軍不敢開戰。如果你是解放軍，你敢不敢開戰？

以上結論，任何人要分析台海局勢，仔細做一番的兵棋推演是必要的，而兵棋推演最難的問題，就是要模擬解放軍的思維。那就要問，如果你是解放軍，你會怎麼做？這些問題如果回答不出來，就會走在錯誤的道路上，一切都只會是夢一場。（作者為前立委）

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