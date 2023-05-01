潛艦國造進入封殼階段，立委、監委相繼考察。圖為2020年11月24日，總統蔡英文（中）主持潛艦國造建造案開工典禮，右一為台船董事長鄭文隆。（台船提供）

台灣的潛艦國造原型艦進度跳票，但蔡政府仍想在原型艦測試還沒有完成前，就先取得後續年度量產預算的國會授權，筆者反對先行編列第二艘艦的行政作業費，並對蔡政府的作為提出三點質疑。

雖然行政院曾表示，潛艦國造計畫預計今年6月底前可完成壓力殼船段組合，國安相關人士透露這不可能，如同已經跳票，多家媒體近日並同步報導潛艦國造最新進度與軍售等詳情，直接點名美方軍備廠商、所涉裝備型號，以及對美軍售作業程序等。

這個事件，就連美國在台協會（AIT）情報官員，都在檯面下進行查詢和情蒐，憂心此事件將成為美國國會關注的問題。

潛艦國造的原型艦要到2024年5月才會正式下水，相關作戰測試最快也要2025年5月才能完成，在原型艦測試還未完成前就先取得立法院對後續年度量產預算的授權，是非常不妥的舉動。

在國造潛艦的第一艘原型艦尚未通過測試前，我反對先行編列第二艘艦的行政作業費。國防部在預算編列上，一直有頭過身過的陋習，可能出現原型艦尚未過關，後續艦預算就通過的狀況，特別是國造潛艦綜合各國技術，能否做好做完成都是考驗，為何急著要通過後續艦的部分預算？

蔡政府的做法有三層更嚴重的問題：

首先，蔡政府迫不及待通過後續艦預算，是否是利用納稅人的錢向美國部分政客表態，當成民進黨政府無條件接受美方對我國防政策與軍購要求的保證，企圖以此換取對民進黨政府的支持，進而影響總統大選？

再者，民眾需要知道，政府強推這項預算，是否有包含美議員、智庫、下台官員等美國軍火商與軍工複合體利益參雜其中？最近正好有25家美國軍火商來台兜售武器及參加研討會，如此大剌剌的公開行程，是否有向我政府施壓的意味？

此外，民進黨也應該公開說明，潛艦國造的民間企業參與建造部分，是否有民進黨人士或金主背景的企業參與其中？美國25家軍火商將在5月3日參與國防產業論壇研討會，其中民進黨立委也會出席，這不禁質疑與擔心潛艦國造下的台灣軍工產業，是否已被民進黨貪腐所侵蝕敗壞？

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