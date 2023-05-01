由馬前總統率領大九學堂學生的訪陸之行已經圓滿落幕，這次有幸能參與其中，除了探訪歷史文物之外，更看到了許多智能化應用的實例。此次亦是筆者第三次訪陸，結合前兩次所看到的智能化應用，歸納出民生應用、智慧化工廠兩個面向，並對此有所反思。

首先是將智能化應用於民生。在這次參訪上海浦東新區城市綜合運行管理中心時，看到了大都市的聯合治理。在這裡可以看到訊息的彙整、預警監控、聯勤聯動的應用，而在先前所造訪的福建省福州市的金洲社區與中天社區，看到將智能化應用於社區服務與民生管理，如垃圾分類預約、社區門禁管制、線上通報問題、智慧電錶、智慧水錶……等等。對於台灣人來說，看到這麼多資訊能夠被掌握，可能會有點不適應，但兩岸的情況及人口數量不同，他們勢必得要掌握更多的資訊，才能避免突發事故的發生。

記得曾在一個社區聽到社區負責人分享案例：由於智能化平台可以知道每戶人家的人口組成，所以得以及時發現社區中令人擔憂的警訊。有次系統自動通知，有位獨居長者的住所一整天水錶與電錶幾乎沒跳動，且根據門禁監控發現，婦人並未出門。因此系統自動通知社區的相關聯繫人，在三名社區負責的社工同時到達後解除門鎖，並立即將婦人送醫治療。從此例子來說，可能會有人質疑，為何社工能開門？對此，大陸的社區是設定要三位社工同時到達才能開啟，這是避免單獨一位社工就能夠將特殊住戶的家門給打開而設下的保護機制。

藉由獨居長者的案例，筆者反思了台灣的現況，獨居長者逝世數天才被發現，是我們常在新聞上看到的憾事，而我們究竟能做些什麼來預防呢？在台灣，如果要在每人家中都裝設智慧電錶、智慧水錶、門禁監控是不可能的，因為這涉及到太多層面的問題。若是能由民政單位針對獨居長者規劃，在獨居長者的同意下加裝預防性的系統建置，而系統判定危險值超過一定的標準，將自動通報警方、民政單位，或許可以減少一件憾事的發生。

事實上，台灣有一些單位有啟用智慧監控中心，如水利署、警消系統、交通中心。雖然他們已運用了多重感測器，但民眾仍會認為台灣沒有在推行智能應用。原因是這些單位之資訊沒有聯通至相關單位，或者僅供內部分析，民眾看不到，當然會認為沒有在推行。

第二部份是看到了許多智慧化工廠，如中興通訊、聯影醫療集團武漢總部、三一重工、賽力斯汽車兩江智慧工廠……等等。從最開始的製作元件，到物流倉儲存放元件；又或者是組裝成品，到最後送上物流，這些都能看到機器人的身影。在智慧工廠中，機器人是不可或缺的，它不僅可以讓產線迅速自動化，更可以減少工安意外的發生。而自動化物流更是體現了人車分道，讓製成品不會進入到員工的徒步區。

智慧化工廠是未來的趨勢。從智慧化工廠的推進與應用上，可以發現大陸推行智慧化工廠相當多的原因。大陸的市場競爭力相當大，如果同時要降低成本又不影響品質，改用智慧化生產、結合機器人是最佳的選擇，而工廠的員工組成則會變成以工程師為主，專門改善與維修機器人。台灣傳統型的製造業與加工業在智慧化工廠的進程上腳步相對緩慢，不過隨著台灣少子化問題越來越嚴重，企業可能需要重視智慧化工廠的建置。在未來人員有限的困境下，如何不讓成本提高，卻能夠提升品質，相信這會是業者須要克服的挑戰。

在這12天的中國大陸之行中所看到的智能化應用，對於筆者有相當大的衝擊。因為過往所聽到的中國大陸，科技並不怎麼強，經過三次造訪中國大陸，真的有所感觸。而每次看到中國大陸正在推行的智能運用，筆者都會不禁感歎，事實上有些智能應用也能應用在台灣。台灣在智能應用上是有能力的，只是外在阻礙因素太多以及推力不夠。（林彥良 /大九學堂二期學員、國立台南大學電機工程學系博士生）

（本文來源：奔騰思潮）