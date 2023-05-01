1993年4月27日至29日海基會董事長辜振甫與大陸海協會會長汪道涵在新加坡舉行會談，簽署了兩岸公證書使用查證等4項協議。會談結束之後，行政院要求大陸委員會主任委員黃昆輝及海基會副董事長兼祕書長邱進益前往美國、加拿大、日本就會談相關事宜進行宣導。本人躬逢其盛，奉命撰寫《我們對辜汪會談的看法》，作為對外宣導的張本。撰寫完成後，本人在行政院院長召集的各部會首長的會議中進行宣讀並定案。

辜汪會談舉行的主要目的是為了解決兩岸交流所衍生的問題。兩會在當年4月初在北京舉行預備性磋商時達成會談性質是民間性、事務性、經濟性、功能性的共識。因此雙方在正式會談中並未準備討論政治性議題，而陸委會也從未考慮授權海基會與對方商談政治性的問題。

辜汪會談的定位是根據國統綱領近程階段的目標來規畫。在這個階段著重於以民間交流促進了解，以互惠化解敵意，並希望建立兩岸交流秩序，制定交流規範，這是我方授權海基會與大陸海協會進行會談的最高原則。

這次會議除了解決一些事務性的問題之外，最重要的是建立兩會制度化的聯繫與會談方式，原則上由海基會董事長與大陸海協會會長，海基會副董事長與大陸海協會副會長或兩會祕書長，以定期或不定期方式，就兩會會務進行會談；處長與主任級以上人員，每3個月就其主管業務，或具時效性的事物進行協商。雙方並指定副祕書長層級人員作為緊急事件之聯絡人。此外雙方會務人員因會務聯繫進入對方地區時，亦應相互給予入出境的便利。

根據當年撰寫的報告，辜汪會談之後國民黨政府確定審慎推動兩岸關係的4個方向。一，穩健推動大陸政策。由於兩岸分隔40多年，所累積的問題不可能在一夕之間化解，兩岸互動必須要一步一步穩健的踏出，不可冒進。二，中共對我方敵意未消，國人心防仍需鞏固。三，兩岸互動仍需周密規畫，審慎推展。以辜汪會談共識為基礎，發展出和平的、理性的、互惠的方式，逐步擴大交流對象及範圍，增進兩岸相互了解。四，建立全民共識，支持政府推動大陸政策。

對於辜汪會談各方談論已多，有時模糊或扭曲了原來的面貌與初心。事隔30年，兩岸目前竟面臨兵凶戰危，人心惶惶的情況，回看辜汪會談的種種，真是令人不勝唏噓。

兩岸這幾天都舉行了辜汪會談30年的慶祝或座談的活動，與其坐而談，不如起而行，發揮辜汪會談平等協商的精神及當年建立的制度化協商管道，以恢復兩岸兩會事務性協商作為起點，這應該是兩岸人民所樂見的。畢竟，兩岸戰不如和，打不如談。（前大陸委員會副主任委員）

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