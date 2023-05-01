民進黨常誇耀成功提升台灣國際能見度，自從《經濟學人》於2021年4月稱台灣是「全球最危險的地方」以來，台灣確實吸引國際社會空前的關注，但都是聚焦台海兵凶戰危，是最危險的衝突熱點。近日一支共軍侵台的AI短片，台北地標101大樓陷入戰火之中，就是台灣淪為美中戰略競爭棋子所創造的國際能見度。

美國把台灣推向戰爭

拜登總統宣布拚連任，前總統川普第一時間抨擊他是美國史上最爛總統，將美國帶往第三次世界大戰邊緣；美國共和黨全國委員會隨即推出一支以人工智慧（AI）生成的政治宣傳影片，描繪「若最懦弱的總統拜登贏得連任」，將會帶來「反烏托邦」式的可能情境，其第一問就是「若國際緊張局勢升高」，影片中台灣出現戰機、101大樓被轟炸、建築物陷入火海、群眾拿著五星旗等共軍入侵台灣的驚悚畫面。民主黨回擊稱這支廣告「爛得出奇」。

在極端反中、仇中的意識形態下，台灣從美中戰略競爭與全球反中運動的潛在衝突焦點，擴散為美國國內政治爭議，台灣問題「國際化」只是將台灣更推向戰爭，也說明蔡政府的外交政策是錯誤的、失敗的。

以民進黨最引以為傲的美台關係為例，川普於2018年簽署《台灣旅行法》，允許「所有層級的美國政府官員，包括內閣級國家安全官員、將官及其他行政部門官員，前往台灣會晤對等官員。」但到目前為止，除了川普時期的衛生部長阿札爾與國務院次卿柯拉克，拜登政府沒有派遣任何資深決策官員來訪。

相反地，最近絡繹於途訪台的是川普政府的退休官員，除了同溫層相互取暖之外，他們的鷹派極端主張顛覆現行美國一中政策，只會挑釁中國大陸；呼籲將台灣打造為東亞軍火庫，不會威懾中共，卻升高台海戰爭的風險。

美國前國務卿蓬佩奧退休後兩度訪台，他主張美國應承認台灣為主權獨立國家；前國家安全顧問歐布萊恩也傳出曾說過，若中國攻打台灣，美國會摧毀台灣的半導體設施；他更直言，若有百萬台灣人手持AK47步槍就可捍衛家園。他們被蔡英文政府待為上賓，激進的言論滿足了民進黨需求，卻沒有任何實質、正面意義。

目前正在台北訪問的美國前國家安全顧問波頓也上演同樣的外交戲碼。波頓認為美國對台灣「戰略模糊」的時代已經過去，建議美軍艦艇停靠高雄港；他更呼籲美國給予台灣正式外交承認。在抵達台灣前，波頓表示，中國對台灣的威脅，應視同對韓國的威脅，喊話韓國、日本、台灣和美國應組成「集體自衛小組」。

蓬佩奧、歐布萊恩及波頓在任內也不敢妄言檢討、轉變一中政策，在卸任後卻頻頻挑戰中國大陸的紅線，充滿了政治算計，明知無法動搖美國的政策，卻利用當前華府反中風潮猛蹭台灣，拉抬個人與共和黨的政治聲勢。

好戰引戰言行不可取

波頓訪台主要是出席「世界台灣人大會」年度大會與「台灣人公共事務協會」40周年慶祝晚會，這兩個團體長年積極主張、推動台灣獨立。波頓在台北第一場公開談話中就表示，美國應雙重承認中國與台灣，以及只要是台灣存在，中國就覺得被冒犯。類似論調挑動北京最敏感的神經，封殺兩岸和平共存的空間，只會進一步加深兩岸的猜疑與敵意。波頓還說，「烏克蘭對抗強鄰是最好的模範，當別人問台灣是否將為自己奮戰，台灣應該大聲肯定回答。」這種好戰、引戰的心態更非台灣所應取。

從美台關係層次分析，民進黨的思維及蔡政府的做法尤其令人費解，美國即將進入總統大選年，共和黨將利用台灣議題抨擊拜登政府的中國政策軟弱無能，在最敏感時刻，民進黨熱烈擁抱共和黨鷹派的反中勢力，反而可能弄巧成拙，無形中損害美台互信。拜登政府對於蔡英文與眾議院議長麥卡錫會面保持距離，蔡英文在美期間與美國官員沒有任何互動就是個警訊。

和平統一仍是大陸對台政策的優先原則，美方也評估中共入侵台灣不是迫在眉睫，但在兩岸官方對話中斷，缺乏善意的情況下，因誤判或意外發生衝突的風險持續上升，若民進黨再陷入美國內部政治鬥爭，台灣籠罩在戰爭危機下的灰暗、恐懼形象，將不只是AI的合成效果，很可能成為現實。