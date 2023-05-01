近日內政部公布2021年25～64歲台灣民眾受高等教育的比率達到55%，遠超越OECD統計的各國平均值41%。在全世界主要國家中，僅次於加拿大，和日本並列全球第2。可喜可賀，但台灣真的有那麼好嗎？

台灣的高教會這麼普及，這是李登輝時代教改的產物。當時認為上大學的門太窄，應該讓更多的年輕人進大學，接受現代知識的陶冶，拓展他們的知識視野。 1994年「410教育改造運動」四大訴求之一是廣設大學，1996年吳京任教育部長則提出「第二國道」，大量升格公私立技職專校。2000年後陳水扁政府還主張推動「一縣市一大學」的政策目標。

但是廣設大學、廣開大學之門之後，近年連零分都能上大學。錄取率破100%，只要有登記就有學校可讀。然而，各界普遍已經覺得今日的高等教育「重量不重質」，大學畢業生水準低落，無法符合需求。亡羊補牢，需要改革。我以經濟學的觀念野人獻曝，診斷原因，提出藥方。

我們真的不能不承認，現在高教的產出就是學生缺乏競爭力。在學校「分數膨脹」的現象下，學生不認真學習，考試隨便考就會有高分數。等到出社會，才發覺程度低落，所知有限，才會無法符合各界的期盼。

這有兩大原因，首先是少子化。各校生員稀少，學生是寶，不能讓學生淘汰、退學。學校想盡辦法討好學生，盡量利用科技「寓教於樂」，不太給學生學習壓力，怕嚇跑學生。不少學生也認為使用者付費，他們覺得付了錢，就有資格要求更好的服務、更好的硬體，與更好的成績。在這樣的邏輯下，學校教師就要迎合學生，至少不能太嚴格，避免被學生討厭。況且學生還能評鑑老師，不好看的評鑑會讓老師自己明年連課都開不成，甚至造成續聘的問題，飯碗都難以保住。因此教師討好學生，教學不敢要求，盡量給學生成績高分，分數膨脹的結果於焉成形。

其次是高教管制太多。例如學費太低，學生學習的機會成本低，不懂得珍惜，也就不會認真讀書。台灣公私立大學的學費遠低於歐美發達國家的1年要上百萬台幣，和周遭其他亞洲國家相比，也相當廉價。教育部的觀念一直是要提供「俗又大碗」的環境。但是否真的學子都能夠雨露均霑？現在的結果是「台清交」大多是家境好的學生在享受，後段班的學校大多是社會上相對弱勢的家庭。學生課後打工，上課更無法認真，學習成效也自然低落。

學費低，學校就缺少資源可以辦學。巧婦難為無米之炊，需仰賴教育部的各項補助款。因為需要跟教育部拿錢，萬事就需要尊重金主，教育部指導大學辦教育，學校就沒有特色。校長需要教育部長欽選，學費調整需要教育部審核，政治干預更對大學的學術自由和獨立性產生負面影響。連國立大學校長都需要到立法院列席或幫忙備詢，羞辱大學教育莫此為甚。

因此，解除管制，去掉綁手綁腳的條條框框，讓各校自主，包括可提高學費，但對於弱勢學生則給予獎學金來資助。讓各校辦學可以有特色，則形成良性競爭，才可以培養好的畢業生，也吸引海內外更多的學生。這是突破目前高教僵局的重要改革方向。

另外的解藥是破除分數膨脹。教育不能再放水，學生要嚴格考核。但根本是如何讓台灣有更多的生員。近年努力的方向就是從東南亞來招生，但結果是學生靠獎學金才來，又因語言問題，不容易融入台灣的教育環境。過去有一度陸生大量來台，那段時間是非常有助於台灣的辦學。但是近年因為疫情、兩岸關係緊張，學生逐年減少快要歸零。過去，相信不少人與我都對陸生上課的努力程度很有感覺。我們也都認為這可形成鯰魚效應，來刺激了台灣學生的用功。因此我們期望未來兩岸關係的改善，能夠給台灣高教帶來新的希望。

（作者為中信金融管理學院講座教授、國立台灣大學經濟系名譽教授）